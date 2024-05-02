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YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24" - РИА Новости, 02.05.2024
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12:38 02.05.2024 (обновлено: 13:18 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/akkaunt-1943450961.html
YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24"
YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24" - РИА Новости, 02.05.2024
YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24"
Видеохостинг YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24", сообщается в Telegram-канале одноименного информационного портала. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:38
2024-05-02T13:18
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Видеохостинг YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24", сообщается в Telegram-канале одноименного информационного портала. "Американская площадка объяснила удаление канала тем, что "грубо или многократно нарушались принципы сообщества", — говорится в публикации. Как уточняется, YouTube блокировал "Крым 24" не менее трех раз, а также на время ограничивал доступ к каналу за выпуск программы "Политотдел".После начала российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, их каналы на YouTube подвергнуты цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с масс-медиа России, получили ярлык "СМИ, аффилированные с российским правительством".
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технологии, youtube, россия, сша, крым 24 (телеканал), в мире
Технологии, YouTube, Россия, США, Крым 24 (телеканал), В мире
YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24"

YouTube вновь удалил аккаунт "Крым 24" якобы за нарушение принципов сообщества

© РИА НовостиСообщение о блокировке контента на YouTube
Сообщение о блокировке контента на YouTube - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Сообщение о блокировке контента на YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Видеохостинг YouTube вновь удалил аккаунт телеканала "Крым 24", сообщается в Telegram-канале одноименного информационного портала.
"Американская площадка объяснила удаление канала тем, что "грубо или многократно нарушались принципы сообщества", — говорится в публикации.
Как уточняется, YouTube блокировал "Крым 24" не менее трех раз, а также на время ограничивал доступ к каналу за выпуск программы "Политотдел".
После начала российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, их каналы на YouTube подвергнуты цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с масс-медиа России, получили ярлык "СМИ, аффилированные с российским правительством".
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ТехнологииYouTubeРоссияСШАКрым 24 (телеканал)В мире
 
 
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