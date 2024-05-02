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РЖД организовали агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами в Индию - РИА Новости, 02.05.2024
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12:09 02.05.2024 (обновлено: 18:48 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/agroekspress-1943440414.html
РЖД организовали агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами в Индию
РЖД организовали агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами в Индию - РИА Новости, 02.05.2024
РЖД организовали агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами в Индию
Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:09
2024-05-02T18:48
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", сообщила компания в Telegram-канале. "Отправили поезд с овсяными хлопьями с Урала в Индию. "РЖД Логистика" организовала мультимодальную перевозку "агроэкспресса" с овсяными хлопьями и крупами в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД. Как уточнили в пресс-службе РЭЦ, в 2023 году ГТЛК и РЭЦ подписали меморандум о сотрудничестве по развитию МТК "Север - Юг", одним из направлений сотрудничества по которому стал настоящий проект.Тридцать один двадцатифутовый контейнер был загружен на предприятии ООО "Ресурс ТМ Увелка" и отправлен с "ТЛК Южноуральский" (станция Формачево, Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане. Там контейнеры будут перегружены на колею 1435 миллиметров, проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до индийского порта Мундра. "Планируемое время в пути до порта назначения – 35 суток", - уточняют РЖД.
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экономика, индия, челябинская область, иран, ржд, россия
Экономика, Индия, Челябинская область, Иран, РЖД, Россия
РЖД организовали агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами в Индию

РЖД организовали агроэкспресс с овсяными хлопьями Индию по МТК "Север – Юг"

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкДвижение поездов по международному транспортному коридору "Север-Юг"
Движение поездов по международному транспортному коридору Север-Юг - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Движение поездов по международному транспортному коридору "Север-Юг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", сообщила компания в Telegram-канале.
"Отправили поезд с овсяными хлопьями с Урала в Индию. "РЖД Логистика" организовала мультимодальную перевозку "агроэкспресса" с овсяными хлопьями и крупами в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД.
Как уточнили в пресс-службе РЭЦ, в 2023 году ГТЛК и РЭЦ подписали меморандум о сотрудничестве по развитию МТК "Север - Юг", одним из направлений сотрудничества по которому стал настоящий проект.
Тридцать один двадцатифутовый контейнер был загружен на предприятии ООО "Ресурс ТМ Увелка" и отправлен с "ТЛК Южноуральский" (станция Формачево, Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане.
Там контейнеры будут перегружены на колею 1435 миллиметров, проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до индийского порта Мундра.
"Планируемое время в пути до порта назначения – 35 суток", - уточняют РЖД.
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