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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024
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14:49 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/abatskoe-1943488487.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра четверга прирос на 3 сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) достиг 1235 сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:49
2024-05-02T14:49
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра четверга прирос на 3 сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) достиг 1235 сантиметров, сообщается в Telegram-канала информцентра правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 14.00 (12.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, изменение уровня воды с 8.00 (6.00 мск) – 3 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона затоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 3 см до 1235 см

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра четверга прирос на 3 сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) достиг 1235 сантиметров, сообщается в Telegram-канала информцентра правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 14.00 (12.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, изменение уровня воды с 8.00 (6.00 мск) – 3 сантиметра.
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Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона затоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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