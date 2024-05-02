Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 3 см до 1235 см
© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра четверга прирос на 3 сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) достиг 1235 сантиметров, сообщается в Telegram-канала информцентра правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 14.00 (12.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, изменение уровня воды с 8.00 (6.00 мск) – 3 сантиметра.
Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май
30 апреля, 11:02
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона затоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17