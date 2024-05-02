https://ria.ru/20240502/abatskoe-1943488487.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1235 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра четверга прирос на 3 сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) достиг 1235 сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:49

2024-05-02T14:49

2024-05-02T14:49

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра четверга прирос на 3 сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) достиг 1235 сантиметров, сообщается в Telegram-канала информцентра правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 14.00 (12.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, изменение уровня воды с 8.00 (6.00 мск) – 3 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона затоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.

https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

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происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024