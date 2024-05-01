https://ria.ru/20240501/zakon-1943355441.html
Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении
Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении - РИА Новости, 01.05.2024
Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении
В Грузии депутаты большинством голосов приняли законопроект об иноагентах во втором чтении, трансляция велась на сайте законодательного органа. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:06
2024-05-01T19:06
2024-05-01T23:28
грузия
в мире
тбилиси
сша
саломе зурабишвили
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575469_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_b450fe628dfd7f335bcdbba01a3cae1d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. В Грузии депутаты большинством голосов приняли законопроект об иноагентах во втором чтении, трансляция велась на сайте законодательного органа."Восемьдесят три в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении", — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Теперь, согласно установленным процедурам, документ должны рассмотреть в комитете и на пленарном заседании в третьем чтении. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, голосование должно состояться через две недели.Как ранее заявила президент страны Саломе Зурабишвили, если парламент одобрит закон в окончательном чтении, она наложит на него вето. При этом законодательный орган может преодолеть его, для этого необходимо простое большинство голосов депутатов.Сегодняшнее заседание проходило на фоне акции против принятия этого документа во дворе здания парламента.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943277946.html
грузия
тбилиси
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575469_0:0:1193:894_1920x0_80_0_0_2d604a353a01dbad55576df976f69783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире, тбилиси, сша, саломе зурабишвили, дмитрий песков
Грузия, В мире, Тбилиси, США, Саломе Зурабишвили, Дмитрий Песков
Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении
Парламент Грузии 83 голосами принял закон об иноагентах во втором чтении
ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. В Грузии депутаты большинством голосов приняли законопроект об иноагентах во втором чтении, трансляция велась на сайте законодательного органа.
"Восемьдесят три в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении", — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Теперь, согласно установленным процедурам, документ должны рассмотреть в комитете и на пленарном заседании в третьем чтении. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, голосование должно состояться через две недели.
Как ранее заявила президент страны Саломе Зурабишвили
, если парламент одобрит закон в окончательном чтении, она наложит на него вето. При этом законодательный орган может преодолеть его, для этого необходимо простое большинство голосов депутатов.
Сегодняшнее заседание проходило на фоне акции против принятия этого документа во дворе здания парламента.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.
В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США
.