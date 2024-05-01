https://ria.ru/20240501/zakharova-1943320698.html
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины - РИА Новости, 01.05.2024
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:22
2024-05-01T15:22
2024-05-01T15:30
специальная военная операция на украине
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мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом", — сказала она. Ранее МИД Украины представил официального цифрового помощника по консульским вопросам, созданного при помощи ИИ.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943317755.html
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в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины
Захарова: Зеленскому скоро придется заменять украинцев искусственным интеллектом