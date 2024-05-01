https://ria.ru/20240501/zakharova-1943320698.html

Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины

Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины - РИА Новости, 01.05.2024

Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:22

2024-05-01T15:22

2024-05-01T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мария захарова

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом", — сказала она. Ранее МИД Украины представил официального цифрового помощника по консульским вопросам, созданного при помощи ИИ.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943317755.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский