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Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 01.05.2024 (обновлено: 15:30 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/zakharova-1943320698.html
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины - РИА Новости, 01.05.2024
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:22
2024-05-01T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом", — сказала она. Ранее МИД Украины представил официального цифрового помощника по консульским вопросам, созданного при помощи ИИ.
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в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова отреагировала на новую идею МИД Украины

Захарова: Зеленскому скоро придется заменять украинцев искусственным интеллектом

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобится много ИИ-специалистов различных профессий, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом", — сказала она.

Ранее МИД Украины представил официального цифрового помощника по консульским вопросам, созданного при помощи ИИ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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