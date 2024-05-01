https://ria.ru/20240501/zaderzhaniya-1943362757.html

В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях

В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях - РИА Новости, 01.05.2024

В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях

Правоохранительные органы задержали 226 человек в Турции в связи с инцидентами на первомайских демонстрациях, число участников митингов достигло 241 тысячи,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:13

2024-05-01T20:13

2024-05-01T20:13

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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали 226 человек в Турции в связи с инцидентами на первомайских демонстрациях, число участников митингов достигло 241 тысячи, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Тысячи демонстрантов собрались в среду в парке Сарачхане в Стамбуле, намереваясь дойти пешком до площади Таксим, несмотря на запрет на какие-либо политические митинги на ее территории. Полицейский кордон полностью перекрыл движение, возникли стычки, стражи порядка применяли слезоточивый газ, в результате спустя несколько часов демонстранты передумали прорываться через кордон. Аналогичные попытки пройти к площади Таксим предпринимались и в ряде других районов города. "Около 241 тысячи человек приняли участие в митингах, шествиях, брифингах и возложении цветов. Всего 1 мая были организованы 210 мероприятий в 78 провинциях. Задержаны 226 человек, проводивших демонстрации без разрешения, не слушавших предостережений и нападавших на полицейских, из них 217 - в Стамбуле", - написал Ерликая. Ранее он сообщал о 210 задержанных в Стамбуле. Министр подтвердил, что 28 полицейских получили легкие ранения в результате стычек. Власти постепенно снимают ограничения на дорогах и в общественном транспорте Стамбула. Первое мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что, как и в последние годы, любые акции на площади Таксим в центре города будут запрещены. Несмотря на это, оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до площади маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая заявлял, что призывы устроить акцию на площади Таксим поступают от "террористов".

https://ria.ru/20240501/plany-1943311466.html

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в мире, турция, стамбул, день весны и труда в россии и мире