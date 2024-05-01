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В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях - РИА Новости, 01.05.2024
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20:13 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/zaderzhaniya-1943362757.html
В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях
В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях - РИА Новости, 01.05.2024
В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях
Правоохранительные органы задержали 226 человек в Турции в связи с инцидентами на первомайских демонстрациях, число участников митингов достигло 241 тысячи,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:13
2024-05-01T20:13
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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали 226 человек в Турции в связи с инцидентами на первомайских демонстрациях, число участников митингов достигло 241 тысячи, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Тысячи демонстрантов собрались в среду в парке Сарачхане в Стамбуле, намереваясь дойти пешком до площади Таксим, несмотря на запрет на какие-либо политические митинги на ее территории. Полицейский кордон полностью перекрыл движение, возникли стычки, стражи порядка применяли слезоточивый газ, в результате спустя несколько часов демонстранты передумали прорываться через кордон. Аналогичные попытки пройти к площади Таксим предпринимались и в ряде других районов города. "Около 241 тысячи человек приняли участие в митингах, шествиях, брифингах и возложении цветов. Всего 1 мая были организованы 210 мероприятий в 78 провинциях. Задержаны 226 человек, проводивших демонстрации без разрешения, не слушавших предостережений и нападавших на полицейских, из них 217 - в Стамбуле", - написал Ерликая. Ранее он сообщал о 210 задержанных в Стамбуле. Министр подтвердил, что 28 полицейских получили легкие ранения в результате стычек. Власти постепенно снимают ограничения на дорогах и в общественном транспорте Стамбула. Первое мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что, как и в последние годы, любые акции на площади Таксим в центре города будут запрещены. Несмотря на это, оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до площади маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая заявлял, что призывы устроить акцию на площади Таксим поступают от "террористов".
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в мире, турция, стамбул, день весны и труда в россии и мире
В мире, Турция, Стамбул, День весны и труда в России и мире
В Турции задержали 226 человек на первомайских демонстрациях

В МВД Турции сообщили о 226 задержанных в ходе первомайских демонстраций

© AP Photo / Khalil HamraСтолкновения с полицией во время празднования Дня труда в Стамбуле, Турция. 1 мая 2024
Столкновения с полицией во время празднования Дня труда в Стамбуле, Турция. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Столкновения с полицией во время празднования Дня труда в Стамбуле, Турция. 1 мая 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали 226 человек в Турции в связи с инцидентами на первомайских демонстрациях, число участников митингов достигло 241 тысячи, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
Тысячи демонстрантов собрались в среду в парке Сарачхане в Стамбуле, намереваясь дойти пешком до площади Таксим, несмотря на запрет на какие-либо политические митинги на ее территории. Полицейский кордон полностью перекрыл движение, возникли стычки, стражи порядка применяли слезоточивый газ, в результате спустя несколько часов демонстранты передумали прорываться через кордон. Аналогичные попытки пройти к площади Таксим предпринимались и в ряде других районов города.
Столкновения демонстрантов с полицией в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Стамбуле демонстранты передумали прорываться на площадь
Вчера, 13:40
"Около 241 тысячи человек приняли участие в митингах, шествиях, брифингах и возложении цветов. Всего 1 мая были организованы 210 мероприятий в 78 провинциях. Задержаны 226 человек, проводивших демонстрации без разрешения, не слушавших предостережений и нападавших на полицейских, из них 217 - в Стамбуле", - написал Ерликая. Ранее он сообщал о 210 задержанных в Стамбуле.
Министр подтвердил, что 28 полицейских получили легкие ранения в результате стычек.
Власти постепенно снимают ограничения на дорогах и в общественном транспорте Стамбула.
Первое мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что, как и в последние годы, любые акции на площади Таксим в центре города будут запрещены. Несмотря на это, оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до площади маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая заявлял, что призывы устроить акцию на площади Таксим поступают от "террористов".
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Вчера, 16:16
 
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