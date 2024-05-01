https://ria.ru/20240501/vystavka-1943358608.html

СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения

СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения - РИА Новости, 01.05.2024

СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения

Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:36

2024-05-01T19:36

2024-05-01T19:36

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции на Украине, включая американский танк Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. По состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) об открытии выставки сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, указав на наличие среди представленных образцов танка M1 Abrams и БМП Bradley. "Выставка проводится в то время, когда российские войска берут больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками военной помощи США, чтобы отбросить недостаточно вооруженные силы Киева", - говорится в публикации. Перепечатку статьи разместила у себя газета Washington Post, а также сайт телеканала Fox News, сопроводив материалы фотографиями образцов представленной техники. Остальные ведущие американские издания от упоминания события отказались. На выставке, открытой в среду Минобороны РФ, представлены десятки образцов, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники - танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении. Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

https://ria.ru/20240501/abrams-1943243853.html

https://ria.ru/20240424/leopard-1941920141.html

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