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СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/vystavka-1943358608.html
СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения
СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения - РИА Новости, 01.05.2024
СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения
Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:36
2024-05-01T19:36
в мире
украина
москва
сша
специальная военная операция на украине
россия
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции на Украине, включая американский танк Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. По состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) об открытии выставки сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, указав на наличие среди представленных образцов танка M1 Abrams и БМП Bradley. "Выставка проводится в то время, когда российские войска берут больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками военной помощи США, чтобы отбросить недостаточно вооруженные силы Киева", - говорится в публикации. Перепечатку статьи разместила у себя газета Washington Post, а также сайт телеканала Fox News, сопроводив материалы фотографиями образцов представленной техники. Остальные ведущие американские издания от упоминания события отказались. На выставке, открытой в среду Минобороны РФ, представлены десятки образцов, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники - танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении. Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
https://ria.ru/20240501/abrams-1943243853.html
https://ria.ru/20240424/leopard-1941920141.html
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в мире, украина, москва, сша, россия
В мире, Украина, Москва, США, Специальная военная операция на Украине, Россия
СМИ США умолчали об открытии в Москве выставки трофейного вооружения

Почти все СМИ в США умолчали о выставке трофейного оружия СВО с танком Abrams

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк Abrams на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Abrams на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Трофейный танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции на Украине, включая американский танк Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle.
По состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) об открытии выставки сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, указав на наличие среди представленных образцов танка M1 Abrams и БМП Bradley.
Трофейный танк M1 Abrams на выставке западной военной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Трофейный танк Abrams привезли на выставку на Поклонной горе
Вчера, 07:28
"Выставка проводится в то время, когда российские войска берут больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками военной помощи США, чтобы отбросить недостаточно вооруженные силы Киева", - говорится в публикации.
Перепечатку статьи разместила у себя газета Washington Post, а также сайт телеканала Fox News, сопроводив материалы фотографиями образцов представленной техники.
Остальные ведущие американские издания от упоминания события отказались.
На выставке, открытой в среду Минобороны РФ, представлены десятки образцов, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.
Транспортировка трофейного танка Leopard на Поклонную гору - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве
24 апреля, 07:57
Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники - танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.
Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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