https://ria.ru/20240501/vystavka-1943261350.html

На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники

На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники - РИА Новости, 01.05.2024

На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:08

2024-05-01T10:08

2024-05-01T15:36

специальная военная операция на украине

россия

киев

работино

бмп-1

т-64

безопасность

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснили в Минобороны, некоторые машины российские военнослужащие захватили в боях в районах сел Работино и Малая Токмачка Запорожской области и под Авдеевкой в ДНР. На площадке перед музеем Победы представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Кроме того, там можно увидеть бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 производства ЮАР, чешскую БМП-1, украинскую боевую машину поддержки танков "Азовец". Накануне на выставку доставили бронированную американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1, захваченную под Авдеевкой. Основное ее предназначение — эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники. А минувшей ночью, буквально за насколько часов до открытия, в Парк Победы привезли еще два образца американской техники — танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle, задача которой — проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 стали трофеями при наступлении российских войск в районе Бердычей. Кроме того, на выставке показывают иностранное противотанковое и стрелковое вооружение, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских неонацистов. Как рассказал журналистам старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков, выставка состоит из нескольких площадок. На одной стоят образцы боевой техники, в том числе основные боевые танки, на другой — шатры, в которых представлено огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, средства связи и беспилотники. Любчиков напомнил, что более 80 лет назад в парке Горького уже проходила выставка трофейной техники, захваченной бойцами Красной Армии. Одну из машин, полученных в то время, можно и сейчас увидеть на Поклонной горе — это немецкая БМП Marder II. Сотрудник музея отметил, что из-за большой номенклатуры поставляемой Западом техники ВСУ вынуждены бросать ее в бой, не имея возможности оперативно провести ремонт. Так он объяснил хорошее состояние большинства трофейных экспонатов. "С Abrams интересная история. Дело в том, что первое широкое боевое применение Abrams прошло в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда американской армии и вообще коалиции западных стран противостояла иракская армия, которая по техническим характеристикам не могла дать достойного ответа. В итоге Abrams до специальной военной операции принимали участие в локальных конфликтах. <...> Специальная военная операция показала, что если хваленой американской и другой западной технике противостоит не повстанческая армия, а современная оснащенная армия, которой являются Вооруженные силы Российской Федерации, эти преимущества, о которых они говорили ранее, они сводятся к нулю", — добавил Любчиков. Он подчеркнул, что два экспоната существуют в мире в единственном экземпляре. Первый — танк Т-72АГ, это украинская разработка, отличающаяся от советского Т-72А новым моторно-трансмиссионным отделением и двигателем. Его захватили под Киевом еще в начале СВО. Второй уникальный экземпляр — боевая машина поддержки танков "Азовец" на базе танка Т-64. Этот трофей взяли в Харьковской области.

https://radiosputnik.ru/20240428/trofei-1942961433.html

https://ria.ru/20240424/leopard-1941920141.html

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киев

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка трофейного западного вооружения и техники на Поклонной горе МО РФ в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости. Как сообщили в Минобороны РФ, часть техники была захвачена в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области и Авдеевка Донецкой Народной Республики. 2024-05-01T10:08 true PT1M41S

Трофейный танк M1 Abrams на выставке западной военной техники на Поклонной горе Трофейный американский танк M1 Abrams доставили на выставку поверженной западной военной техники на Поклонной горе. 2024-05-01T10:08 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

россия, киев, работино, бмп-1, т-64, безопасность