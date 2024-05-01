Рейтинг@Mail.ru
Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 01.05.2024 (обновлено: 14:57 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html
Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года
Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года - РИА Новости, 01.05.2024
Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года
Потребление вина в мире в прошлом году упало до минимумов с 1996 года, Россия по этому показателю оказалась седьмой, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:14
2024-05-01T14:57
экономика
китай
россия
сша
вино
виноделие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746058569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b8fa535a65b01b3669b91cdc11589f4.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Потребление вина в мире в прошлом году упало до минимумов с 1996 года, Россия по этому показателю оказалась седьмой, следует из анализа РИА Новости данных Международной организации виноградарства и виноделия. Всего в 2023 году в мире выпили 22,1 миллиарда литров вина, тогда как годом ранее — 22,7 миллиарда. Среди главных причин спада — серьезное снижение потребления в Китае и энергокризис, вызвавший существенное подорожание вина в большинстве стран. Больше всего вина в прошлом году выпили в США, хотя и там его потребление снизилось на три процента — до 3,3 миллиарда литров. Далее следуют французы — 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда годом ранее. Тройку лидеров замыкает Италия, где выпили на 2,5 процента меньше, чем в 2022-м, — 2,2 миллиарда литров. На четвертом месте Германия (снижение на 1,6 процента, до 1,9 миллиарда литров) и Великобритания (минус 2,9 процента, 1,3 миллиарда литров). Испания, занявшая шестое место, стала одной из стран, в которых потребление вина выросло — на 1,7 процента, до одного миллиарда литров. Россияне тоже стали пить больше вина — на три процента, а всего — 860 миллионов литров. Таким образом, потребление вернулось на доковидные уровни 2019 года, а наша страна стала седьмой по этому показателю. Аргентинцы сократили потребление вина на 6,2 процента, до 780 миллионов литров. В Китае потребление за год рухнуло на 25 процентов, а с 2018 года — в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замкнула десятку Португалия, в которой тоже стали пить меньше вина — на 9,2 процента, 550 миллионов литров. Среди остальных крупных потребителей показатель вырос в Румынии (на 20,1 процента), Бразилии (на 11,6 процента) и Японии (на 2,1 процента).
https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html
https://ria.ru/20240310/vino-1932106238.html
https://ria.ru/20231003/vino-1900087187.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746058569_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a966778ecef110d00a9b2c94760cea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, сша, вино, виноделие
Экономика, Китай, Россия, США, Вино, Виноделие
Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года

Мировое потребление вина упало до минимумов с 1996 года и составило 22,1 млрд л

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бокал вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Потребление вина в мире в прошлом году упало до минимумов с 1996 года, Россия по этому показателю оказалась седьмой, следует из анализа РИА Новости данных Международной организации виноградарства и виноделия.
Всего в 2023 году в мире выпили 22,1 миллиарда литров вина, тогда как годом ранее — 22,7 миллиарда. Среди главных причин спада — серьезное снижение потребления в Китае и энергокризис, вызвавший существенное подорожание вина в большинстве стран.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая
28 апреля, 17:33
Больше всего вина в прошлом году выпили в США, хотя и там его потребление снизилось на три процента — до 3,3 миллиарда литров. Далее следуют французы — 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда годом ранее. Тройку лидеров замыкает Италия, где выпили на 2,5 процента меньше, чем в 2022-м, — 2,2 миллиарда литров.
На четвертом месте Германия (снижение на 1,6 процента, до 1,9 миллиарда литров) и Великобритания (минус 2,9 процента, 1,3 миллиарда литров). Испания, занявшая шестое место, стала одной из стран, в которых потребление вина выросло — на 1,7 процента, до одного миллиарда литров.
Россияне тоже стали пить больше вина — на три процента, а всего — 860 миллионов литров. Таким образом, потребление вернулось на доковидные уровни 2019 года, а наша страна стала седьмой по этому показателю.
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет
10 марта, 08:11
Аргентинцы сократили потребление вина на 6,2 процента, до 780 миллионов литров. В Китае потребление за год рухнуло на 25 процентов, а с 2018 года — в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замкнула десятку Португалия, в которой тоже стали пить меньше вина — на 9,2 процента, 550 миллионов литров.
Среди остальных крупных потребителей показатель вырос в Румынии (на 20,1 процента), Бразилии (на 11,6 процента) и Японии (на 2,1 процента).
Винный отдел одного из розничных магазинов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей
3 октября 2023, 05:58
 
ЭкономикаКитайРоссияСШАВиноВиноделие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала