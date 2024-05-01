https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html

Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года

Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года - РИА Новости, 01.05.2024

Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года

Потребление вина в мире в прошлом году упало до минимумов с 1996 года, Россия по этому показателю оказалась седьмой, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:14

2024-05-01T09:14

2024-05-01T14:57

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вино

виноделие

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Потребление вина в мире в прошлом году упало до минимумов с 1996 года, Россия по этому показателю оказалась седьмой, следует из анализа РИА Новости данных Международной организации виноградарства и виноделия. Всего в 2023 году в мире выпили 22,1 миллиарда литров вина, тогда как годом ранее — 22,7 миллиарда. Среди главных причин спада — серьезное снижение потребления в Китае и энергокризис, вызвавший существенное подорожание вина в большинстве стран. Больше всего вина в прошлом году выпили в США, хотя и там его потребление снизилось на три процента — до 3,3 миллиарда литров. Далее следуют французы — 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда годом ранее. Тройку лидеров замыкает Италия, где выпили на 2,5 процента меньше, чем в 2022-м, — 2,2 миллиарда литров. На четвертом месте Германия (снижение на 1,6 процента, до 1,9 миллиарда литров) и Великобритания (минус 2,9 процента, 1,3 миллиарда литров). Испания, занявшая шестое место, стала одной из стран, в которых потребление вина выросло — на 1,7 процента, до одного миллиарда литров. Россияне тоже стали пить больше вина — на три процента, а всего — 860 миллионов литров. Таким образом, потребление вернулось на доковидные уровни 2019 года, а наша страна стала седьмой по этому показателю. Аргентинцы сократили потребление вина на 6,2 процента, до 780 миллионов литров. В Китае потребление за год рухнуло на 25 процентов, а с 2018 года — в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замкнула десятку Португалия, в которой тоже стали пить меньше вина — на 9,2 процента, 550 миллионов литров. Среди остальных крупных потребителей показатель вырос в Румынии (на 20,1 процента), Бразилии (на 11,6 процента) и Японии (на 2,1 процента).

https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html

https://ria.ru/20240310/vino-1932106238.html

https://ria.ru/20231003/vino-1900087187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, сша, вино, виноделие