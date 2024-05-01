Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года
Мировое потребление вина упало до минимумов с 1996 года и составило 22,1 млрд л
Бокал вина. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Потребление вина в мире в прошлом году упало до минимумов с 1996 года, Россия по этому показателю оказалась седьмой, следует из анализа РИА Новости данных Международной организации виноградарства и виноделия.
Всего в 2023 году в мире выпили 22,1 миллиарда литров вина, тогда как годом ранее — 22,7 миллиарда. Среди главных причин спада — серьезное снижение потребления в Китае и энергокризис, вызвавший существенное подорожание вина в большинстве стран.
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Больше всего вина в прошлом году выпили в США, хотя и там его потребление снизилось на три процента — до 3,3 миллиарда литров. Далее следуют французы — 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда годом ранее. Тройку лидеров замыкает Италия, где выпили на 2,5 процента меньше, чем в 2022-м, — 2,2 миллиарда литров.
На четвертом месте Германия (снижение на 1,6 процента, до 1,9 миллиарда литров) и Великобритания (минус 2,9 процента, 1,3 миллиарда литров). Испания, занявшая шестое место, стала одной из стран, в которых потребление вина выросло — на 1,7 процента, до одного миллиарда литров.
Россияне тоже стали пить больше вина — на три процента, а всего — 860 миллионов литров. Таким образом, потребление вернулось на доковидные уровни 2019 года, а наша страна стала седьмой по этому показателю.
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