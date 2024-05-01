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Военные действия на Украине достигли решающего момента, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 01.05.2024 (обновлено: 18:58 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943350556.html
Военные действия на Украине достигли решающего момента, пишут СМИ
Военные действия на Украине достигли решающего момента, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
Военные действия на Украине достигли решающего момента, пишут СМИ
Ситуация на Украине достигла критического момента, пишет Bloomberg. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:37
2024-05-01T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине достигла критического момента, пишет Bloomberg."Военные действия на Украине достигли решающего и отчаянного момента", — говорится в публикации.Отмечается, что ближайшие месяцы будут довольно мрачными. США спешно поставляют артиллерийские боеприпасы, но Вооруженные силы России все равно будут превосходить ВСУ по численности два к одному или даже три к одному, а средства ПВО, необходимые Украине, находятся в дефиците.Автор статьи также заметил, что Украина сталкивается и с проблемой нехватки живой силы, поскольку она медлит с привлечением новых войск, а это значит, что пройдут месяцы, прежде чем она проведет мобилизацию и обучение необходимого персонала."Украина может потерять еще больше территории до конца этого года, даже если ее оборона не сломается полностью. Чем больше территорий теряет Украина, тем сложнее становится закончить боевые действия на приемлемых условиях", — резюмируется в статье.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943347961.html
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html
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в мире, сергей шойгу, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Военные действия на Украине достигли решающего момента, пишут СМИ

Bloomberg: конфликт на Украине достиг решающего и отчаянного момента

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине достигла критического момента, пишет Bloomberg.
"Военные действия на Украине достигли решающего и отчаянного момента", — говорится в публикации.
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Отмечается, что ближайшие месяцы будут довольно мрачными. США спешно поставляют артиллерийские боеприпасы, но Вооруженные силы России все равно будут превосходить ВСУ по численности два к одному или даже три к одному, а средства ПВО, необходимые Украине, находятся в дефиците.
Автор статьи также заметил, что Украина сталкивается и с проблемой нехватки живой силы, поскольку она медлит с привлечением новых войск, а это значит, что пройдут месяцы, прежде чем она проведет мобилизацию и обучение необходимого персонала.
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"Украина может потерять еще больше территории до конца этого года, даже если ее оборона не сломается полностью. Чем больше территорий теряет Украина, тем сложнее становится закончить боевые действия на приемлемых условиях", — резюмируется в статье.
Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуУкраинаСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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