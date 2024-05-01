https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html

Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ

Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ

Украина нуждается даже в неисправных истребителях F-16, они могут понадобиться для запчастей, заявил в среду представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:40

2024-05-01T14:40

2024-05-01T14:40

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина нуждается даже в неисправных истребителях F-16, они могут понадобиться для запчастей, заявил в среду представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live". Евлаш ранее в среду заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. "Любая техника изнашивается и требует обслуживания, в частности, замены деталей. Поэтому самолеты, которые даже не способны уже полноценно выполнять боевые задачи, могут служить отличными донорами… Конечно, из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах. Однако все зависит от сложности поломок и, в каком состоянии будут донорские истребители", - сказал Евлаш. Он добавил, что это касается не только авиационной техники, но и других образцов международного вооружения. Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html

https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16