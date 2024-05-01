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Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
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14:40 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html
Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ
Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ
Украина нуждается даже в неисправных истребителях F-16, они могут понадобиться для запчастей, заявил в среду представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:40
2024-05-01T14:40
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нидерланды
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина нуждается даже в неисправных истребителях F-16, они могут понадобиться для запчастей, заявил в среду представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live". Евлаш ранее в среду заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. "Любая техника изнашивается и требует обслуживания, в частности, замены деталей. Поэтому самолеты, которые даже не способны уже полноценно выполнять боевые задачи, могут служить отличными донорами… Конечно, из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах. Однако все зависит от сложности поломок и, в каком состоянии будут донорские истребители", - сказал Евлаш. Он добавил, что это касается не только авиационной техники, но и других образцов международного вооружения. Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html
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украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
В мире
Украине нужны даже неисправные истребители F-16, заявили в ВСУ

Евлаш: Украина нуждается даже в неисправных истребителях F-16 для замены деталей

© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина нуждается даже в неисправных истребителях F-16, они могут понадобиться для запчастей, заявил в среду представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live".
Евлаш ранее в среду заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.
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"Любая техника изнашивается и требует обслуживания, в частности, замены деталей. Поэтому самолеты, которые даже не способны уже полноценно выполнять боевые задачи, могут служить отличными донорами… Конечно, из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах. Однако все зависит от сложности поломок и, в каком состоянии будут донорские истребители", - сказал Евлаш.
Он добавил, что это касается не только авиационной техники, но и других образцов международного вооружения.
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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