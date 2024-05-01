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В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии - РИА Новости, 01.05.2024
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19:24 01.05.2024
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В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии - РИА Новости, 01.05.2024
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии
Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:24
2024-05-01T19:24
безопасность
бпла
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россия
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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "В период с 21.00 до 23.00 02 мая 2024 года запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (Военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
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безопасность, бпла, новороссийск, краснодарский край, россия, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, БПЛА, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России, ВМФ РФ
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения беспилотников

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"В период с 21.00 до 23.00 02 мая 2024 года запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (Военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
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БезопасностьБПЛАНовороссийскКраснодарский крайРоссияВооруженные силы РФЧерноморский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
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