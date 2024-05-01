https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html

Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник

Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник - РИА Новости, 01.05.2024

Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник

Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года и нежелание правительства Украины проводить расследование трагедии раскрывает истинное лицо властей в Киеве,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:15

2024-05-01T14:15

2024-05-01T14:15

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года и нежелание правительства Украины проводить расследование трагедии раскрывает истинное лицо властей в Киеве, заявил РИА Новости в среду американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто "Резня и то, как власти скрыли ее и отказались проводить должное расследование и привлечь к ответственности виновных, многое раскрывает об этом правительстве и разоблачает ложь, которую распространяют о нем западные пропагандисты", - сказал Уилайто. Он выразил уверенность в том, что Киев и его союзники в США не хотят, чтобы люди видели реальный облик украинских властей. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Уилайто и другие американские активисты неоднократно направляли письма и запросы правительствам США и Украины с требованиями провести всестороннее расследование трагедии в Одессе. Однако, по его словам, все эти призывы так и остались без ответа. Правозащитник подчеркнул, что власти США не проявляют заинтересованности в расследовании случившегося. По его словам, если такой интерес и был раньше, то сейчас его нет. "Настоящее расследование раскрыло бы слишком много об отношениях между фашистскими военизированными организациями и правительством, а это, в свою очередь, раскрыло бы слишком много о причинах нынешнего конфликта", - сказал он. Уилайто выразил сожаление, что через десять лет после трагедии многие люди, особенно молодежь, ничего не знают о том, что произошло в Одессе в 2014 году.

https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html

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