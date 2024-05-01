Рейтинг@Mail.ru
Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html
Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник
Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник - РИА Новости, 01.05.2024
Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник
Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года и нежелание правительства Украины проводить расследование трагедии раскрывает истинное лицо властей в Киеве,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:15
2024-05-01T14:15
в мире
одесса
украина
сша
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868546516_0:121:3053:1838_1920x0_80_0_0_2838ef8b13d943ff4ea7a4e055a9456b.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года и нежелание правительства Украины проводить расследование трагедии раскрывает истинное лицо властей в Киеве, заявил РИА Новости в среду американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто "Резня и то, как власти скрыли ее и отказались проводить должное расследование и привлечь к ответственности виновных, многое раскрывает об этом правительстве и разоблачает ложь, которую распространяют о нем западные пропагандисты", - сказал Уилайто. Он выразил уверенность в том, что Киев и его союзники в США не хотят, чтобы люди видели реальный облик украинских властей. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Уилайто и другие американские активисты неоднократно направляли письма и запросы правительствам США и Украины с требованиями провести всестороннее расследование трагедии в Одессе. Однако, по его словам, все эти призывы так и остались без ответа. Правозащитник подчеркнул, что власти США не проявляют заинтересованности в расследовании случившегося. По его словам, если такой интерес и был раньше, то сейчас его нет. "Настоящее расследование раскрыло бы слишком много об отношениях между фашистскими военизированными организациями и правительством, а это, в свою очередь, раскрыло бы слишком много о причинах нынешнего конфликта", - сказал он. Уилайто выразил сожаление, что через десять лет после трагедии многие люди, особенно молодежь, ничего не знают о том, что произошло в Одессе в 2014 году.
https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html
https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html
https://ria.ru/20240430/odessa-1943121382.html
одесса
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868546516_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_eac49489662483cf09d385086e989667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, сша, россия
В мире, Одесса, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Россия
Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник

Правозащитник: трагедия в Одессе в 2014 году раскрывает истинное лицо Киева

© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал погибшим в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Стихийный мемориал погибшим в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал погибшим в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года и нежелание правительства Украины проводить расследование трагедии раскрывает истинное лицо властей в Киеве, заявил РИА Новости в среду американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто
"Резня и то, как власти скрыли ее и отказались проводить должное расследование и привлечь к ответственности виновных, многое раскрывает об этом правительстве и разоблачает ложь, которую распространяют о нем западные пропагандисты", - сказал Уилайто.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров
4 апреля, 11:41
Он выразил уверенность в том, что Киев и его союзники в США не хотят, чтобы люди видели реальный облик украинских властей.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Путин прав". В США сделали неожиданное заявление об Одессе
26 декабря 2023, 20:58
Уилайто и другие американские активисты неоднократно направляли письма и запросы правительствам США и Украины с требованиями провести всестороннее расследование трагедии в Одессе. Однако, по его словам, все эти призывы так и остались без ответа.
Правозащитник подчеркнул, что власти США не проявляют заинтересованности в расследовании случившегося. По его словам, если такой интерес и был раньше, то сейчас его нет.
"Настоящее расследование раскрыло бы слишком много об отношениях между фашистскими военизированными организациями и правительством, а это, в свою очередь, раскрыло бы слишком много о причинах нынешнего конфликта", - сказал он.
Уилайто выразил сожаление, что через десять лет после трагедии многие люди, особенно молодежь, ничего не знают о том, что произошло в Одессе в 2014 году.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала