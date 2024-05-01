https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943378948.html

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку молодежи, протестующей в центре Тбилиси против закона об иноагентах, но призвала участников акций не... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:21

2024-05-01T23:21

2024-05-01T23:21

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку молодежи, протестующей в центре Тбилиси против закона об иноагентах, но призвала участников акций не использовать силу. "Весь мир наблюдает за нами, и сегодняшние выступления показывают настроение, отношение и цели народа Грузии. Это величайшая сила для нас, чтобы выиграть долгосрочную борьбу, которая заканчивается на выборах… В то же время я хотела бы обратиться к молодым людям... Я хочу сказать им, что нет необходимости в некоторых вещах. Держитесь подальше от дверей парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении. Наша борьба идет к выборам и отмене всех законов, которые были приняты в последнее время этим руководством и которые отдаляют нас от европейского пути",- заявила Зурабишвили в видеообращении. Ранее в среду парламент Грузии большинством голосов на пленарном заседании принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Пленарное заседание проходило на фоне акции во дворе парламента, участники которой выступали против закона. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943277946.html

https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили