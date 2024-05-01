https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943378669.html
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента
Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:15
2024-05-01T23:15
2024-05-01T23:15
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. В районе 23.00 по Тбилиси (22.00 мск) рядом с парламентом, где проходит протестная акция, были слышны выстрелы. Корреспондент РИА Новости видел как минимум одного участника протестов, который пострадал от резиновых пуль - на лбу у него большая шишка.
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в мире, тбилиси
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента
В Тбилиси после применения силовиками резиновых пуль есть пострадавшие
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
В районе 23.00 по Тбилиси (22.00 мск) рядом с парламентом, где проходит протестная акция, были слышны выстрелы.
Корреспондент РИА Новости видел как минимум одного участника протестов, который пострадал от резиновых пуль - на лбу у него большая шишка.