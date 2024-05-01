https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943378669.html

В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента

В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента

Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:15

2024-05-01T23:15

2024-05-01T23:15

в мире

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. В районе 23.00 по Тбилиси (22.00 мск) рядом с парламентом, где проходит протестная акция, были слышны выстрелы. Корреспондент РИА Новости видел как минимум одного участника протестов, который пострадал от резиновых пуль - на лбу у него большая шишка.

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html

тбилиси

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в мире, тбилиси