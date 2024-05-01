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В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента - РИА Новости, 01.05.2024
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23:15 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943378669.html
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента
Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:15
2024-05-01T23:15
в мире
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. В районе 23.00 по Тбилиси (22.00 мск) рядом с парламентом, где проходит протестная акция, были слышны выстрелы. Корреспондент РИА Новости видел как минимум одного участника протестов, который пострадал от резиновых пуль - на лбу у него большая шишка.
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html
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РИА Новости
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в мире, тбилиси
В мире, Тбилиси
В Тбилиси силовики применили резиновые пули против активистов у парламента

В Тбилиси после применения силовиками резиновых пуль есть пострадавшие

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси применили резиновые пули против участников митинга протеста у здания парламента Грузии, есть пострадавшие, митингующие выступают против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
В районе 23.00 по Тбилиси (22.00 мск) рядом с парламентом, где проходит протестная акция, были слышны выстрелы.
Корреспондент РИА Новости видел как минимум одного участника протестов, который пострадал от резиновых пуль - на лбу у него большая шишка.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота
Вчера, 17:31
 
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