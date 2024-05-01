https://ria.ru/20240501/syrskiy-1943240951.html

"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского

"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского - РИА Новости, 01.05.2024

"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского

Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении украинских войск на Авдеевском направлении говорит о крайне тяжелом положении в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T06:38

2024-05-01T06:38

2024-05-01T13:43

специальная военная операция на украине

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александр сырский

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении украинских войск на Авдеевском направлении говорит о крайне тяжелом положении в армии и возможном стратегическом отступлении, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.Ранее украинский командующий признал непростое положение на передовой и заявил о тактическом отходе подразделений ВСУ на Авдеевском направлении."То, что Сырский начал говорить об отступлении, — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. <...> Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением", — выразил мнение бывший разведчик.Риттер пояснил, что острая нехватка личного состава в ВСУ может привести к тому, что украинцы попросту не смогут удерживать те оборонительные позиции, на которые отступят. По его мнению, возможное отступление украинской армии будет столь масштабным, что позволит России освободить весь Донбасс."Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положения Украины", — заключил Риттер.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/mask-1943108147.html

https://ria.ru/20240428/syrskiy-1942966354.html

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

сша

россия

донбасс

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в мире, сша, россия, донбасс, александр сырский, скотт риттер, вооруженные силы украины