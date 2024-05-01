Рейтинг@Mail.ru
"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 01.05.2024 (обновлено: 13:43 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/syrskiy-1943240951.html
"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского
"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского - РИА Новости, 01.05.2024
"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского
Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении украинских войск на Авдеевском направлении говорит о крайне тяжелом положении в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T06:38
2024-05-01T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
донбасс
александр сырский
скотт риттер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb168a6bb30addee07cbee1b6dd10117.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении украинских войск на Авдеевском направлении говорит о крайне тяжелом положении в армии и возможном стратегическом отступлении, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.Ранее украинский командующий признал непростое положение на передовой и заявил о тактическом отходе подразделений ВСУ на Авдеевском направлении."То, что Сырский начал говорить об отступлении, — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. &lt;...&gt; Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением", — выразил мнение бывший разведчик.Риттер пояснил, что острая нехватка личного состава в ВСУ может привести к тому, что украинцы попросту не смогут удерживать те оборонительные позиции, на которые отступят. По его мнению, возможное отступление украинской армии будет столь масштабным, что позволит России освободить весь Донбасс."Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положения Украины", — заключил Риттер.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/mask-1943108147.html
https://ria.ru/20240428/syrskiy-1942966354.html
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
сша
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47ddb32f163a836dce49d60b30bc3fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, донбасс, александр сырский, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Донбасс, Александр Сырский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Весь Донбасс". В США испугались отчаянного решения Сырского

Экс-разведчик Риттер: тактические отходы Сырского перерастут в стратегические

© AP Photo / Vadim GhirdaГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении украинских войск на Авдеевском направлении говорит о крайне тяжелом положении в армии и возможном стратегическом отступлении, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Ранее украинский командующий признал непростое положение на передовой и заявил о тактическом отходе подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Вчера, 08:41
"То, что Сырский начал говорить об отступлении, — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. <...> Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением", — выразил мнение бывший разведчик.
Риттер пояснил, что острая нехватка личного состава в ВСУ может привести к тому, что украинцы попросту не смогут удерживать те оборонительные позиции, на которые отступят.
По его мнению, возможное отступление украинской армии будет столь масштабным, что позволит России освободить весь Донбасс.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
28 апреля, 22:05
"Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положения Украины", — заключил Риттер.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДонбассАлександр СырскийСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала