https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943360603.html

Спецоперация, 1 мая: российские войска поразили штаб командования ВСУ "Юг"

Спецоперация, 1 мая: российские войска поразили штаб командования ВСУ "Юг" - РИА Новости, 01.05.2024

Спецоперация, 1 мая: российские войска поразили штаб командования ВСУ "Юг"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации и действиям... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:01

2024-05-01T20:01

2024-05-01T20:02

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации и действиям противника, сообщили в среду в Минобороны РФ. Он заявил, что для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений. Кроме того, Шойгу отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач в соответствии с планом СВО, и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения. Министр также сообщил, что центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Уже заключены госконтракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Помимо этого, Шойгу обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил. Он поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения. После совещания министру представили новые средства борьбы с беспилотниками войск Украины. В частности, согласно представленному Минобороны РФ видео, министру показали встроенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом. Поражен украинский штабКак следует из сводки Минобороны РФ, распространённой в среду, российские военнослужащие группировок войск, участвующих в спецоперации, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение украинским войскам. Кроме того, были отражены 9 контратак. Противник при этом потерял до 970 солдат. Кроме того, Киев лишился одного танка, одной БМП и одной бронемашины, двух гаубиц FН-70 производства Великобритании и одной М777 производства США, самоходной артиллерийской установки DANA-2 чешского производства, лёгкой гаубицы М102 производства США. Также ВСУ потеряли гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, два Д-30, три САУ "Гвоздика", станции радиоэлектронной борьбы "Нота", "Буковель-AD" и "Анклав", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Российские авиация и артиллерия поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг". Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Флаг на севере РаботиноПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие дошли до северных окраин Работино и подняли там флаг РФ. По его словам, основные силы ВСУ оставили поселок, но часть пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на запорожском участке фронта. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в среду сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, а также подвергли её и Донецк обстрелам, выпустив в общей сложности 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных. Украинские дроны-камикадзе в среду дважды атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, обошлось без пострадавших, незначительно была повреждена территория сельхозпредприятия, магазин и хозяйственная постройка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Уникальные трофеиМО РФ в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения спецоперации. Часть техники была захвачена в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Представлены 32 единицы западной и украинской бронетехники, в частности, немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские танк М1 Abrams, бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88А1, штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, БМП Bradley, БТР М113. Показанные на выставке украинский танк Т-72АГ, сделанный на базе советского Т-72А, и боевая машина поддержки танков "Азовец" на базе танка Т-64 существуют в мире в единственном экземпляре. Также в экспозицию входит немецкая БМП Marder II времён ВОВ. Она подчёркивает преемственность с проведённой более 80 лет назад в Парке Горького выставкой трофейной техники фашистской Германии. Ждут пасхиВоздушная тревога в среду была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил в среду, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи. По его словам, Киеву нужны даже в неисправные самолёты, они могут понадобиться для запчастей. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой. Они "продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки". При задержании изъяты боевые гранаты, противотанковые мины, пулеметы и больше десяти автоматов Калашникова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943350556.html

https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html

https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html

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россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир рогов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сцкк, служба безопасности украины