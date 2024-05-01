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Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2024
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06:26 01.05.2024 (обновлено: 09:18 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943240675.html
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2024
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T06:26
2024-05-01T09:18
специальная военная операция на украине
россия
одесса
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении [площади] Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень", — рассказал он. По информации подполья, в этом направлении проехало много машин скорой помощи. Вокруг Куликова Поля все оцепили военные и сотрудники СБУ. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прогремел менее сильный взрыв. Кроме того, в 23:40 мощный взрыв с последующей детонацией зафиксировали в районе порта в городе Черноморске (прежнее название — Ильичевск).По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23:27 30 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась примерно 50 минут.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
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россия, одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
Пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении [площади] Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень", — рассказал он.
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По информации подполья, в этом направлении проехало много машин скорой помощи. Вокруг Куликова Поля все оцепили военные и сотрудники СБУ. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прогремел менее сильный взрыв.
Кроме того, в 23:40 мощный взрыв с последующей детонацией зафиксировали в районе порта в городе Черноморске (прежнее название — Ильичевск).
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23:27 30 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась примерно 50 минут.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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