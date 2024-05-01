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Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2024
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T06:26
2024-05-01T06:26
2024-05-01T09:18
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении [площади] Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень", — рассказал он. По информации подполья, в этом направлении проехало много машин скорой помощи. Вокруг Куликова Поля все оцепили военные и сотрудники СБУ. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прогремел менее сильный взрыв. Кроме того, в 23:40 мощный взрыв с последующей детонацией зафиксировали в районе порта в городе Черноморске (прежнее название — Ильичевск).По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23:27 30 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась примерно 50 минут.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва