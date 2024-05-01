https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943240675.html

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2024

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T06:26

2024-05-01T06:26

2024-05-01T09:18

специальная военная операция на украине

россия

одесса

сергей лебедев

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938005677_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_486669c157534f8ffbe3051eab50528b.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении [площади] Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень", — рассказал он. По информации подполья, в этом направлении проехало много машин скорой помощи. Вокруг Куликова Поля все оцепили военные и сотрудники СБУ. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прогремел менее сильный взрыв. Кроме того, в 23:40 мощный взрыв с последующей детонацией зафиксировали в районе порта в городе Черноморске (прежнее название — Ильичевск).По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23:27 30 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась примерно 50 минут.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943234745.html

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность, вооруженные силы рф