https://ria.ru/20240501/signal-1943292060.html

В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией

В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией - РИА Новости, 01.05.2024

В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в здании отделения Социального фонда России по Дагестану, которую в полночь слышали жители Махачкалы,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:49

2024-05-01T12:49

2024-05-01T12:51

происшествия

россия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в здании отделения Социального фонда России по Дагестану, которую в полночь слышали жители Махачкалы, сработала из-за технического сбоя, никаких ЧС не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения. Примерно в полночь в центре Махачкалы заработала громкая сирена. Судя по комментариям в сети, некоторые горожане приняли сирену, которая звучала минут 10, за сигнал тревоги. Как оказалось, сработала сигнализация в здании дагестанского отделения Социального фонда РФ. "Ночью в здании сработала система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. На самом деле произошел технический сбой, никаких чрезвычайных ситуаций в этот момент, к счастью, не произошло. Сейчас идет взаимодействие представителей фонда, курирующих вопросы гражданской обороны, с представителями МЧС республики по недопущению повторения таких фактов", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240125/bryansk-1923381660.html

россия

махачкала

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)