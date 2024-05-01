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В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией
В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией - РИА Новости, 01.05.2024
В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в здании отделения Социального фонда России по Дагестану, которую в полночь слышали жители Махачкалы,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:49
2024-05-01T12:49
2024-05-01T12:51
происшествия
россия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в здании отделения Социального фонда России по Дагестану, которую в полночь слышали жители Махачкалы, сработала из-за технического сбоя, никаких ЧС не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения. Примерно в полночь в центре Махачкалы заработала громкая сирена. Судя по комментариям в сети, некоторые горожане приняли сирену, которая звучала минут 10, за сигнал тревоги. Как оказалось, сработала сигнализация в здании дагестанского отделения Социального фонда РФ. "Ночью в здании сработала система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. На самом деле произошел технический сбой, никаких чрезвычайных ситуаций в этот момент, к счастью, не произошло. Сейчас идет взаимодействие представителей фонда, курирующих вопросы гражданской обороны, с представителями МЧС республики по недопущению повторения таких фактов", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240125/bryansk-1923381660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Социальном фонде в Махачкале объяснили происшествие с сигнализацией
В Соцфонде РФ по Дагестану объяснили включение ночью сирены техническим сбоем