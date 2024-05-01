https://ria.ru/20240501/shoygu-1943246335.html

Шойгу рассказал, что необходимо для поддержания темпов наступления

Шойгу рассказал, что необходимо для поддержания темпов наступления - РИА Новости, 01.05.2024

Шойгу рассказал, что необходимо для поддержания темпов наступления

Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:20

2024-05-01T08:20

2024-05-01T09:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Как сообщили в ведомстве, в ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции, и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения. "Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", - сказал Шойгу. Он также сообщил, что центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. "Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", - сказал глава военного ведомства.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф