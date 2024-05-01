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США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча" - РИА Новости, 01.05.2024
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21:14 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368847.html
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча" - РИА Новости, 01.05.2024
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"
США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:14
2024-05-01T21:14
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в американском минфине. "Сегодня министерство финансов (вводит санкции - ред.) на две находящиеся в России организации, участвующие в связанных с газом строительных проектах, - "Нефтегазстрой" и акционерное общество ВНИПИ "Газдобыча"", - говорится в заявлении ведомства. В минфине добавили, что вводя санкции против этих организаций, США преследуют цель "ограничить будущие энергетические доходы России и затормозить развитие будущих проектов".
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экономика, россия, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"

США ввели антироссийские санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в американском минфине.
"Сегодня министерство финансов (вводит санкции - ред.) на две находящиеся в России организации, участвующие в связанных с газом строительных проектах, - "Нефтегазстрой" и акционерное общество ВНИПИ "Газдобыча"", - говорится в заявлении ведомства.
В минфине добавили, что вводя санкции против этих организаций, США преследуют цель "ограничить будущие энергетические доходы России и затормозить развитие будущих проектов".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
США ввели санкции против конструктора "Арматы" Терликова
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