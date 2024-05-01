https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368847.html

США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"

США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча" - РИА Новости, 01.05.2024

США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"

США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:14

2024-05-01T21:14

2024-05-01T21:14

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в американском минфине. "Сегодня министерство финансов (вводит санкции - ред.) на две находящиеся в России организации, участвующие в связанных с газом строительных проектах, - "Нефтегазстрой" и акционерное общество ВНИПИ "Газдобыча"", - говорится в заявлении ведомства. В минфине добавили, что вводя санкции против этих организаций, США преследуют цель "ограничить будущие энергетические доходы России и затормозить развитие будущих проектов".

https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368392.html

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экономика, россия, сша, санкции в отношении россии