https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368847.html
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча" - РИА Новости, 01.05.2024
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"
США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:14
2024-05-01T21:14
2024-05-01T21:14
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против российских организаций "Нефтегазстрой" "ВНИПИ "Газдобыча" с целью затормозить развитие энергетических проектов РФ, заявили в американском минфине. "Сегодня министерство финансов (вводит санкции - ред.) на две находящиеся в России организации, участвующие в связанных с газом строительных проектах, - "Нефтегазстрой" и акционерное общество ВНИПИ "Газдобыча"", - говорится в заявлении ведомства. В минфине добавили, что вводя санкции против этих организаций, США преследуют цель "ограничить будущие энергетические доходы России и затормозить развитие будущих проектов".
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368392.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_c20a5e85719b307367e03132d2d41ff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"
США ввели антироссийские санкции против "Нефтегазстроя" и ВНИПИ "Газдобыча"