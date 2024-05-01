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АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США - РИА Новости, 01.05.2024
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21:12 01.05.2024 (обновлено: 21:59 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368681.html
АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США
АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США - РИА Новости, 01.05.2024
АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США
США распространили антироссийские санкции на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ", сообщил американский минфин. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:12
2024-05-01T21:59
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ", сообщил американский минфин. По данным ведомства, санкции введены в отношении АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", а также ТПК "Аргус-НВ". АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех". Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода, следует из заявления минфина.
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сша, ростех, в мире
США, Ростех, В мире
АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США

США ввели санкции против АО ЦКБА и ТПК "Аргус-НВ"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ", сообщил американский минфин.
По данным ведомства, санкции введены в отношении АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", а также ТПК "Аргус-НВ".
АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех".
Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода, следует из заявления минфина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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