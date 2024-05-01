https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368681.html

АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США

АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США - РИА Новости, 01.05.2024

АО ЦКБА попало под антироссийские санкции США

США распространили антироссийские санкции на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ", сообщил американский минфин. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:12

2024-05-01T21:12

2024-05-01T21:59

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ", сообщил американский минфин. По данным ведомства, санкции введены в отношении АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", а также ТПК "Аргус-НВ". АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех". Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода, следует из заявления минфина.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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