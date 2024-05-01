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США ввели санкции против конструктора "Арматы" Терликова - РИА Новости, 01.05.2024
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21:11 01.05.2024 (обновлено: 21:15 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943368392.html
США ввели санкции против конструктора "Арматы" Терликова
США ввели санкции против конструктора "Арматы" Терликова - РИА Новости, 01.05.2024
США ввели санкции против конструктора "Арматы" Терликова
США ввели санкции против конструктора российского танка "Армата" Андрея Терликова, гендиректора автозавода "Урал" Павла Яковлева, сообщил американский минфин. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:11
2024-05-01T21:15
экономика
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против конструктора российского танка "Армата" Андрея Терликова, гендиректора автозавода "Урал" Павла Яковлева, сообщил американский минфин. "Терликов, Андрей Леонидович", - указано в сообщении. Кроме того, под санкции также попал Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода "Урал".
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экономика, сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против конструктора "Арматы" Терликова

США ввели санкции против Терликова и гендиректора "Урала" Яковлева

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против конструктора российского танка "Армата" Андрея Терликова, гендиректора автозавода "Урал" Павла Яковлева, сообщил американский минфин.
"Терликов, Андрей Леонидович", - указано в сообщении.
Кроме того, под санкции также попал Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода "Урал".
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
США ввели санкции против войск РХБЗ
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ЭкономикаСШАСанкции в отношении России
 
 
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