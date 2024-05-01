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США ввели санкции против войск РХБЗ
США ввели санкции против войск РХБЗ - РИА Новости, 01.05.2024
США ввели санкции против войск РХБЗ
США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, заявили в американском Минфине. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:31
2024-05-01T20:31
2024-05-01T20:31
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, заявили в американском Минфине. "Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - указано в обновленном перечне антироссийских санкций.
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против войск РХБЗ
США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты