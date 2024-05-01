https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943364769.html

США ввели санкции против войск РХБЗ

США ввели санкции против войск РХБЗ - РИА Новости, 01.05.2024

США ввели санкции против войск РХБЗ

США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, заявили в американском Минфине. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:31

2024-05-01T20:31

2024-05-01T20:31

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, заявили в американском Минфине. "Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - указано в обновленном перечне антироссийских санкций.

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии