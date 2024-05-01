https://ria.ru/20240501/rebenok-1943290722.html

В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса - РИА Новости, 01.05.2024

В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:42

2024-05-01T12:42

2024-05-01T12:43

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла в понедельник вечером в районе дома №2 на Богатырском проспекте в Приморском районе. "На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком", – говорится в сообщении. Ребенок, который был вместе с отцом, направлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточняют в ГУМВД. По факту ДТП проводится проверка.

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санкт-петербург

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия