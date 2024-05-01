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В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса - РИА Новости, 01.05.2024
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12:42 01.05.2024 (обновлено: 12:43 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/rebenok-1943290722.html
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса - РИА Новости, 01.05.2024
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса
Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:42
2024-05-01T12:43
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла в понедельник вечером в районе дома №2 на Богатырском проспекте в Приморском районе. "На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком", – говорится в сообщении. Ребенок, который был вместе с отцом, направлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточняют в ГУМВД. По факту ДТП проводится проверка.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

Коляска упала при торможении автобуса в Петербурге, младенца госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, авария произошла в понедельник вечером в районе дома №2 на Богатырском проспекте в Приморском районе.
"На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком", – говорится в сообщении.
Ребенок, который был вместе с отцом, направлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточняют в ГУМВД. По факту ДТП проводится проверка.
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