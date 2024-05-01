https://ria.ru/20240501/rebenok-1943290722.html
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса - РИА Новости, 01.05.2024
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса
Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:42
2024-05-01T12:42
2024-05-01T12:43
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла в понедельник вечером в районе дома №2 на Богатырском проспекте в Приморском районе. "На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком", – говорится в сообщении. Ребенок, который был вместе с отцом, направлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточняют в ГУМВД. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240123/avtobus-1922893341.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса
Коляска упала при торможении автобуса в Петербурге, младенца госпитализировали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости.
Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале
.
Как информирует ведомство, авария произошла в понедельник вечером в районе дома №2 на Богатырском проспекте в Приморском районе.
"На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком", – говорится в сообщении.
Ребенок, который был вместе с отцом, направлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточняют в ГУМВД. По факту ДТП проводится проверка.