https://ria.ru/20240501/psikholog-1943236128.html

Психолог рассказала, как провести последний день длинных выходных

Психолог рассказала, как провести последний день длинных выходных - РИА Новости, 01.05.2024

Психолог рассказала, как провести последний день длинных выходных

В последний день длинных выходных рекомендуется не переедать и вовремя лечь спать, рассказала РИА Новости психолог Дарья Яушева. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T03:20

2024-05-01T03:20

2024-05-01T03:24

общество

россия

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В последний день длинных выходных рекомендуется не переедать и вовремя лечь спать, рассказала РИА Новости психолог Дарья Яушева. Согласно утвержденному правительством РФ графику, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд - с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября - на 30 апреля. Затем выходными будут 9 и 10 мая в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным. "Можно посвятить последний день длинных выходных подготовке к работе, запланировать этот день - это станет хорошим способом переключиться. Точно не переедать и лечь спать вовремя", - сказала Яушева. При этом она призвала максимально приятно провести последний день выходных, чтобы не было ощущения упущений. "Можно сделать уборку - удивительно, но это помогает собраться, структурировать мысли", - отметила эксперт. Кроме того, специалист считает, что можно попробовать начать планировать следующий отпуск или следующие выходные. "Ожидание приятного - это тоже источник дофамина, гормона, который отвечает за мотивацию", - подчеркнула она. Также можно поразмышлять о том, что нравится в работе. "Возможно, стоит запланировать какой-то ритуал возвращения, подготовить себе приятное утро первого рабочего дня", - добавила психолог.

https://ria.ru/20240415/otpusk-1940036763.html

https://ria.ru/20240429/alkogol-1942979096.html

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