https://ria.ru/20240501/pozhar-1943375353.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе
Пожар начался после "прилета" в Одессе, информирует украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:34
2024-05-01T22:34
2024-05-01T22:34
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар начался после "прилета" в Одессе, информирует украинское издание "Страна". "В Одессе пожар после прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Публикуются фото и видео зарева от пожара. Несколько одесских изданий также сообщали о взрывах в городе на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире, одесса
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Одесса
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе
"Страна": в Одессе начался пожар