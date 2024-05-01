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Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943375353.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе
Пожар начался после "прилета" в Одессе, информирует украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:34
2024-05-01T22:34
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
в мире
одесса
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар начался после "прилета" в Одессе, информирует украинское издание "Страна". "В Одессе пожар после прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Публикуются фото и видео зарева от пожара. Несколько одесских изданий также сообщали о взрывах в городе на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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россия
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире, одесса
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Одесса
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одессе

"Страна": в Одессе начался пожар

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар начался после "прилета" в Одессе, информирует украинское издание "Страна".
"В Одессе пожар после прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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"Под угрозой все больше регионов". Как изменится тактика ВСУ
30 апреля, 08:00
Ранее в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Публикуются фото и видео зарева от пожара.
Несколько одесских изданий также сообщали о взрывах в городе на фоне тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВ миреОдесса
 
 
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