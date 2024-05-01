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В Тбилиси на акции протеста у здания парламента начался пожар
В Тбилиси на акции протеста у здания парламента начался пожар - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси на акции протеста у здания парламента начался пожар
Рядом со зданием парламента Грузии начался пожар, предположительно, горит одна из баррикад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:31
2024-05-01T22:31
2024-05-01T22:31
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Рядом со зданием парламента Грузии начался пожар, предположительно, горит одна из баррикад, передает корреспондент РИА Новости. В ходе митингов против закона об иноагентах справа от здания парламента Грузии начался пожар - предположительно, баррикада могла загореться из-за фаеров. Боковой проход, где начался пожар, полностью заполнен слезоточивым газом - тем не менее, часть протестующих до сих пор пытается прорваться в здание парламента через служебный вход.
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в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси на акции протеста у здания парламента начался пожар
В Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах начался пожар
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Рядом со зданием парламента Грузии начался пожар, предположительно, горит одна из баррикад, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе митингов против закона об иноагентах справа от здания парламента Грузии
начался пожар - предположительно, баррикада могла загореться из-за фаеров.
Боковой проход, где начался пожар, полностью заполнен слезоточивым газом - тем не менее, часть протестующих до сих пор пытается прорваться в здание парламента через служебный вход.