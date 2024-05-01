https://ria.ru/20240501/pozhar-1943331762.html

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:29

2024-05-01T16:29

2024-05-01T16:40

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, на месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники. "Пожар локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)