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На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024
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16:29 01.05.2024 (обновлено: 16:40 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943331762.html
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:29
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, на месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники. "Пожар локализован", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

МЧС: на северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в административном здании на северо-востоке Москвы. 1 мая 2024
Ликвидация пожара в административном здании на северо-востоке Москвы. 1 мая 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в административном здании на северо-востоке Москвы. 1 мая 2024
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, на месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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