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На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:29
2024-05-01T16:29
2024-05-01T16:40
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы локализован, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, на месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники. "Пожар локализован", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
МЧС: на северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании