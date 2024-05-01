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При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи
При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи - РИА Новости, 02.05.2024
При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи
В результате атаки украинского дрона в Курской области повреждены линии электропередачи, в поселке Поныри нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-01T23:51
2024-05-01T23:51
2024-05-02T00:01
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горловка
происшествия
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона в Курской области повреждены линии электропередачи, в поселке Поныри нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее в Курской области второй раз за сутки была объявлена угроза атаки БПЛА."В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.По данным из открытых источников, в поселке проживает около 5 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, происшествия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Роман Старовойт, Курская область
При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи
Старовойт: при обстреле ВСУ Курской области повреждены линии электропередачи