https://ria.ru/20240501/povrezhdeniya-1943380286.html

При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи

При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи - РИА Новости, 02.05.2024

При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи

В результате атаки украинского дрона в Курской области повреждены линии электропередачи, в поселке Поныри нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-01T23:51

2024-05-01T23:51

2024-05-02T00:01

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона в Курской области повреждены линии электропередачи, в поселке Поныри нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее в Курской области второй раз за сутки была объявлена угроза атаки БПЛА."В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.По данным из открытых источников, в поселке проживает около 5 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

горловка

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горловка, происшествия, роман старовойт, курская область