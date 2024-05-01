https://ria.ru/20240501/pogoda-1943343640.html
Москвичам рассказали о погоде в мае
Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в мае
Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:39
2024-05-01T17:39
2024-05-01T17:40
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По долгосрочному прогнозу, май, в целом, по температуре будет умеренным, то есть близким к средним значениям метеостатистики финала весны, с холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце", — рассказал синоптик. По его словам, количество осадков в мае будет около нормы с незначительным недобором. "Среднесуточная температура воздуха станет выше плюс 15 градусов в заключительной пентаде мая, то есть "метеорологическое" лето наступит своевременно", - пояснил специалист.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в мае
Тишковец: по долгосрочному прогнозу май в Москве будет умеренным
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"По долгосрочному прогнозу, май, в целом, по температуре будет умеренным, то есть близким к средним значениям метеостатистики финала весны, с холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце", — рассказал синоптик.
По его словам, количество осадков в мае будет около нормы с незначительным недобором.
"Среднесуточная температура воздуха станет выше плюс 15 градусов в заключительной пентаде мая, то есть "метеорологическое" лето наступит своевременно", - пояснил специалист.