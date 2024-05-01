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Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024
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17:39 01.05.2024 (обновлено: 17:40 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943343640.html
Москвичам рассказали о погоде в мае
Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в мае
Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:39
2024-05-01T17:40
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По долгосрочному прогнозу, май, в целом, по температуре будет умеренным, то есть близким к средним значениям метеостатистики финала весны, с холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце", — рассказал синоптик. По его словам, количество осадков в мае будет около нормы с незначительным недобором. "Среднесуточная температура воздуха станет выше плюс 15 градусов в заключительной пентаде мая, то есть "метеорологическое" лето наступит своевременно", - пояснил специалист.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в мае

Тишковец: по долгосрочному прогнозу май в Москве будет умеренным

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦветение сирени на ВДНХ в Москве
Цветение сирени на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Цветение сирени на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"По долгосрочному прогнозу, май, в целом, по температуре будет умеренным, то есть близким к средним значениям метеостатистики финала весны, с холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце", — рассказал синоптик.
По его словам, количество осадков в мае будет около нормы с незначительным недобором.
"Среднесуточная температура воздуха станет выше плюс 15 градусов в заключительной пентаде мая, то есть "метеорологическое" лето наступит своевременно", - пояснил специалист.
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