https://ria.ru/20240501/pogoda-1943343640.html

Москвичам рассказали о погоде в мае

Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в мае

Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:39

2024-05-01T17:39

2024-05-01T17:40

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май начнётся в Москве холодной первой декадой, нормальная температура будет в середине месяца, а небольшие положительные отклонения - в конце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По долгосрочному прогнозу, май, в целом, по температуре будет умеренным, то есть близким к средним значениям метеостатистики финала весны, с холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце", — рассказал синоптик. По его словам, количество осадков в мае будет около нормы с незначительным недобором. "Среднесуточная температура воздуха станет выше плюс 15 градусов в заключительной пентаде мая, то есть "метеорологическое" лето наступит своевременно", - пояснил специалист.

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец