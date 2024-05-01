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В Приангарье подъем реки грозит подтоплением селу Токма

В Приангарье подъем реки грозит подтоплением селу Токма - РИА Новости, 01.05.2024

В Приангарье подъем реки грозит подтоплением селу Токма

В ближайшие дни подъем реки Непа на севере Приангарья выше критического уровня угрожает подтоплением селу Токма, на месте дежурят спасатели, информирует... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:00

2024-05-01T19:00

2024-05-01T19:16

иркутская область

катангский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости. В ближайшие дни подъем реки Непа на севере Приангарья выше критического уровня угрожает подтоплением селу Токма, на месте дежурят спасатели, информирует пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. Первого мая в районе села Токма Катангского района отмечается повышение уровня воды в реке Непе. В настоящее время он достиг отметки 559 сантиметров при критической - 590 сантиметров. "Второго и третьего мая ожидается повышение уровня воды до отметок 570-630 см, возможно затопление пониженных участков местности", - говорится в сообщении. В готовность приведены пункты временного размещения, на месте организовано дежурство группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Отмечается, что при необходимости для эвакуации жителей будут задействована авиация.

https://ria.ru/20240429/pavodok-1943010314.html

иркутская область

катангский район

россия

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иркутская область, катангский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024