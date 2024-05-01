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Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте
Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте - РИА Новости, 01.05.2024
Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте
Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:08
2024-05-01T21:08
2024-05-01T21:08
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хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Вы отлично справляетесь с оперативной обороной на севере, и мы готовимся к наступлению на севере. Мы восстановились после тяжелого события 7 октября и сильно продвинулись вперед. Мы делаем очень четкое заявление о своем присутствии здесь в будущем. Резервные силы играют в этом значительную роль", - заявил Халеви командирам Северного командования, слова которого распространила армейская пресс-служба. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте
Халеви заявил о подготовке ЦАХАЛ к наступлению на северном фронте