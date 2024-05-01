https://ria.ru/20240501/podgotovka-1943368109.html

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте - РИА Новости, 01.05.2024

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:08

2024-05-01T21:08

2024-05-01T21:08

в мире

израиль

ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Вы отлично справляетесь с оперативной обороной на севере, и мы готовимся к наступлению на севере. Мы восстановились после тяжелого события 7 октября и сильно продвинулись вперед. Мы делаем очень четкое заявление о своем присутствии здесь в будущем. Резервные силы играют в этом значительную роль", - заявил Халеви командирам Северного командования, слова которого распространила армейская пресс-служба. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240501/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году