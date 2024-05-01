https://ria.ru/20240501/plany-1943311466.html
В Стамбуле демонстранты передумали прорываться на площадь
В Стамбуле демонстранты передумали прорываться на площадь - РИА Новости, 01.05.2024
В Стамбуле демонстранты передумали прорываться на площадь
Демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле после объявления профсоюзов об отмене акции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:40
2024-05-01T13:40
2024-05-01T14:48
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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле после объявления профсоюзов об отмене акции, передает корреспондент РИА Новости.Тысячи демонстрантов собрались в среду в парке Сарачхане, от которого до площади Таксим порядка пяти километров. Полицейский кордон полностью перекрыл движение через исторический акведук Валента, который является в условиях перекрытий единственным путем к Таксиму.Протестовали как члены партий, так и члены профсоюзов, немало коммунистов.Лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель выступил в парке Сарачхане и заявил, что партия нацелена дойти до Таксима. Он призвал полицейских "не подчиняться нелегитимным указам", после чего уехал на автомобиле.Между демонстрантами и полицией начались стычки, полиция применила слезоточивый газ, после чего демонстрантов значительно оттеснили. Стражи порядка призывали разойтись участников незаконной акции.Около 12.30 (совпадает с мск) представители профсоюзных организаций DİSK и KESK объявили, что отказываются от попыток пройти на Таксим, толпа встретила эти слова негодованием. После этого полиция применила слезоточивый газ и большинство демонстрантов ушли от акведука к ближайшей открытой станции метро Еникапы, продолжая выкрикивать лозунги в поддержку прав рабочих.Первое мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что как и в последние годы любые акции на площади Таксим в центре будут запрещены, но несмотря на это оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до Таксима маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая отмечал, что призывы устроить акцию на Таксиме поступают от "террористов".Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади Таксим в 2013 году переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.
https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943207006.html
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Столкновения демонстрантов с полицией в Стамбуле
Столкновения демонстрантов с полицией начались в Стамбуле, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-01T13:40
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РИА Новости
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в мире, стамбул, турция, европа, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Европа, Озгюр Озель
В Стамбуле демонстранты передумали прорываться на площадь
В Стамбуле демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим
СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле после объявления профсоюзов об отмене акции, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи демонстрантов собрались в среду в парке Сарачхане, от которого до площади Таксим порядка пяти километров. Полицейский кордон полностью перекрыл движение через исторический акведук Валента, который является в условиях перекрытий единственным путем к Таксиму.
Протестовали как члены партий, так и члены профсоюзов, немало коммунистов.
Лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель
выступил в парке Сарачхане и заявил, что партия нацелена дойти до Таксима. Он призвал полицейских "не подчиняться нелегитимным указам", после чего уехал на автомобиле.
Между демонстрантами и полицией начались стычки, полиция применила слезоточивый газ, после чего демонстрантов значительно оттеснили. Стражи порядка призывали разойтись участников незаконной акции.
Около 12.30 (совпадает с мск) представители профсоюзных организаций DİSK и KESK объявили, что отказываются от попыток пройти на Таксим, толпа встретила эти слова негодованием. После этого полиция применила слезоточивый газ и большинство демонстрантов ушли от акведука к ближайшей открытой станции метро Еникапы, продолжая выкрикивать лозунги в поддержку прав рабочих.
Первое мая в Турции
объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что как и в последние годы любые акции на площади Таксим в центре будут запрещены, но несмотря на это оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до Таксима маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая отмечал, что призывы устроить акцию на Таксиме поступают от "террористов".
Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади Таксим в 2013 году переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы
. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.