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Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами - РИА Новости, 01.05.2024
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00:21 01.05.2024 (обновлено: 01:03 01.05.2024)
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Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами
Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами - РИА Новости, 01.05.2024
Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами
Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:21
2024-05-01T01:03
экономика
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 мая. Закон, который внес такие изменения, был принят летом прошлого года. Новые правила распространяются на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей. В отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств. Помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, предусматривается, что банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита. Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

Россияне смогут переводить между счетами до 30 миллионов рублей без комиссии

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 мая.
Закон, который внес такие изменения, был принят летом прошлого года. Новые правила распространяются на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей.
В отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств.
Помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, предусматривается, что банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита.
Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.
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