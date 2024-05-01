https://ria.ru/20240501/perevody-1943227726.html

Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами - РИА Новости, 01.05.2024

Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:21

2024-05-01T00:21

2024-05-01T01:03

экономика

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 мая. Закон, который внес такие изменения, был принят летом прошлого года. Новые правила распространяются на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей. В отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств. Помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, предусматривается, что банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита. Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.

https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия