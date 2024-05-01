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"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам - РИА Новости, 01.05.2024
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19:48 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/park-1943359270.html
"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам
"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам - РИА Новости, 01.05.2024
"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам
Генеральный директор крупного парка развлечений "Сочи Парк" Людмила Кузнецова рассказала РИА Новости, что российская сторона продолжает сотрудничество с... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:48
2024-05-01T19:48
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белоруссия
татьяна навка
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общество
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СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Генеральный директор крупного парка развлечений "Сочи Парк" Людмила Кузнецова рассказала РИА Новости, что российская сторона продолжает сотрудничество с итальянскими поставщиками аттракционов, однако руководство компании не исключает возможность нового сотрудничества – с китайскими производителями. Первого мая парк открыл туристический сезон, в рамках которого пройдет премьера с участием иллюзионистов и акробатов из десяти мировых цирков. До сентября на арене цирка парка будут выступать 32 артиста из десяти стран - из России, Белоруссии, Эфиопии, Италии, Аргентины, Франции, Венгрии, Азербайджана, Монголии, Молдавии. Как рассказала Кузнецова, десять лет назад парк начинал свою работу с международной программы цирка Дю Солей, сегодня партнерские отношения с разными странами мира поддерживаются компанией, включая экономическую сферу. "Выбор аттракциона может занять даже год, это по статистике. В этом году коллеги уже были в Китае, чтобы изучить этот рынок, посмотреть на возможности, на желание, на сроки поставки. Мы начинаем думать в эту сторону, но пока говорить о глобальных планах рано", - сказала Кузнецова. Интерес к китайскому рынку, пояснила собеседница агентства, вызван новыми возможностями. При этом, как отметила Кузнецова, сотрудничество с итальянским поставщиками аттракционов продолжается, они же контролируют и обслуживают технические сооружения, а также обучают правилам эксплуатации специалистов парка. "Мы тесно сотрудничаем с итальянскими партнёрами, производителями, коллеги из Италии приезжали к нам строить и монтировать аттракционы, часто сами сотрудники парка ездят туда на заводы, смотрят как производят аттракционы, потому что это все-таки сложная техническая инфраструктура", - заключила Кузнецова. "Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений, в прошлом году он обслужил 1,7 миллионов туристов. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. В период Всемирного фестиваля молодежи парк принял 20 тысяч гостей.
https://ria.ru/20240429/sochi-1942999793.html
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италия, россия, белоруссия, татьяна навка, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Италия, Россия, Белоруссия, Татьяна Навка, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам

"Сочи Парк" продолжает сотрудничество с итальянскими поставщиками аттракционов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Генеральный директор крупного парка развлечений "Сочи Парк" Людмила Кузнецова рассказала РИА Новости, что российская сторона продолжает сотрудничество с итальянскими поставщиками аттракционов, однако руководство компании не исключает возможность нового сотрудничества – с китайскими производителями.
Первого мая парк открыл туристический сезон, в рамках которого пройдет премьера с участием иллюзионистов и акробатов из десяти мировых цирков. До сентября на арене цирка парка будут выступать 32 артиста из десяти стран - из России, Белоруссии, Эфиопии, Италии, Аргентины, Франции, Венгрии, Азербайджана, Монголии, Молдавии.
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29 апреля, 09:45
Как рассказала Кузнецова, десять лет назад парк начинал свою работу с международной программы цирка Дю Солей, сегодня партнерские отношения с разными странами мира поддерживаются компанией, включая экономическую сферу.
"Выбор аттракциона может занять даже год, это по статистике. В этом году коллеги уже были в Китае, чтобы изучить этот рынок, посмотреть на возможности, на желание, на сроки поставки. Мы начинаем думать в эту сторону, но пока говорить о глобальных планах рано", - сказала Кузнецова.
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Интерес к китайскому рынку, пояснила собеседница агентства, вызван новыми возможностями. При этом, как отметила Кузнецова, сотрудничество с итальянским поставщиками аттракционов продолжается, они же контролируют и обслуживают технические сооружения, а также обучают правилам эксплуатации специалистов парка. "Мы тесно сотрудничаем с итальянскими партнёрами, производителями, коллеги из Италии приезжали к нам строить и монтировать аттракционы, часто сами сотрудники парка ездят туда на заводы, смотрят как производят аттракционы, потому что это все-таки сложная техническая инфраструктура", - заключила Кузнецова.
"Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений, в прошлом году он обслужил 1,7 миллионов туристов. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. В период Всемирного фестиваля молодежи парк принял 20 тысяч гостей.
На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
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2 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

Участница из КНР на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

 Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
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8 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
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11 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.

Артисты выступают на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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13 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

Зрители на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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16 из 16

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 16

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 16

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 16

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 16

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 16

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 16

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 16

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 16

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 16

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
15 из 16

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
ИталияРоссияБелоруссияТатьяна НавкаВсемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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