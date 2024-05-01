https://ria.ru/20240501/park-1943359270.html

"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам

"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам - РИА Новости, 01.05.2024

"Сочи Парк" не исключил возможность сотрудничества с КНР по аттракционам

Генеральный директор крупного парка развлечений "Сочи Парк" Людмила Кузнецова рассказала РИА Новости, что российская сторона продолжает сотрудничество с... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:48

2024-05-01T19:48

2024-05-01T19:48

италия

россия

белоруссия

татьяна навка

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Генеральный директор крупного парка развлечений "Сочи Парк" Людмила Кузнецова рассказала РИА Новости, что российская сторона продолжает сотрудничество с итальянскими поставщиками аттракционов, однако руководство компании не исключает возможность нового сотрудничества – с китайскими производителями. Первого мая парк открыл туристический сезон, в рамках которого пройдет премьера с участием иллюзионистов и акробатов из десяти мировых цирков. До сентября на арене цирка парка будут выступать 32 артиста из десяти стран - из России, Белоруссии, Эфиопии, Италии, Аргентины, Франции, Венгрии, Азербайджана, Монголии, Молдавии. Как рассказала Кузнецова, десять лет назад парк начинал свою работу с международной программы цирка Дю Солей, сегодня партнерские отношения с разными странами мира поддерживаются компанией, включая экономическую сферу. "Выбор аттракциона может занять даже год, это по статистике. В этом году коллеги уже были в Китае, чтобы изучить этот рынок, посмотреть на возможности, на желание, на сроки поставки. Мы начинаем думать в эту сторону, но пока говорить о глобальных планах рано", - сказала Кузнецова. Интерес к китайскому рынку, пояснила собеседница агентства, вызван новыми возможностями. При этом, как отметила Кузнецова, сотрудничество с итальянским поставщиками аттракционов продолжается, они же контролируют и обслуживают технические сооружения, а также обучают правилам эксплуатации специалистов парка. "Мы тесно сотрудничаем с итальянскими партнёрами, производителями, коллеги из Италии приезжали к нам строить и монтировать аттракционы, часто сами сотрудники парка ездят туда на заводы, смотрят как производят аттракционы, потому что это все-таки сложная техническая инфраструктура", - заключила Кузнецова. "Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений, в прошлом году он обслужил 1,7 миллионов туристов. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. В период Всемирного фестиваля молодежи парк принял 20 тысяч гостей.

https://ria.ru/20240429/sochi-1942999793.html

https://ria.ru/20240301/attraktsiony-1930440791.html

италия

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италия, россия, белоруссия, татьяна навка, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество