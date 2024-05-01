https://ria.ru/20240501/otdykh-1943327886.html

Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом

Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом - РИА Новости, 01.05.2024

Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом

В середине июля планируется заверить работы по благоустройству зоны отдыха "Южное озеро" в подмосковной Черноголовке, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:03

2024-05-01T16:03

2024-05-01T16:03

новости подмосковья

черноголовка

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В середине июля планируется заверить работы по благоустройству зоны отдыха "Южное озеро" в подмосковной Черноголовке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" здесь началось масштабное благоустройство, рассчитанное на два года. Будет создана зона комфорта с максимальным сохранением природного облика территории. "Здесь предусмотрен внушительный объем работ - будут детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговая трасса, благоустроенная береговая линия с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой. Установят новые светильники и камеры видеонаблюдения, чтобы жителям было безопасно даже в темное время суток. Сейчас на объекте работает около 50 человек, планируется увеличить их количество. Подрядчик обещает завершить работы уже в середине июля", - приводит пресс-служба правительства слова Воробьева. Он отметил важность, чтобы все работы были сделаны вовремя и качественно. В материале отмечается, что концепция благоустройства делит территорию на три основные функциональные зоны: прогулочную, пляжную и спортивную. Кроме того, в Черноголовке в этом году также завершат работы по благоустройству центральной части города. Приведут в порядок территорию между Домом ученых, автостанцией и ТЦ "Черноголовский". Здесь обустроят комфортные зоны отдыха с лавочками, установят новую современную детскую площадку. На площади перед Домом ученых уложат новую плитку, будет много зеленых насаждений, появятся новые клумбы.

https://ria.ru/20240427/vorobev-1942716601.html

https://ria.ru/20240426/khab-1942553422.html

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черноголовка, московская область (подмосковье), андрей воробьев