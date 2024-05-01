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Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом - РИА Новости, 01.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:03 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/otdykh-1943327886.html
Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом
Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом - РИА Новости, 01.05.2024
Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом
В середине июля планируется заверить работы по благоустройству зоны отдыха "Южное озеро" в подмосковной Черноголовке, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:03
2024-05-01T16:03
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В середине июля планируется заверить работы по благоустройству зоны отдыха "Южное озеро" в подмосковной Черноголовке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" здесь началось масштабное благоустройство, рассчитанное на два года. Будет создана зона комфорта с максимальным сохранением природного облика территории. "Здесь предусмотрен внушительный объем работ - будут детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговая трасса, благоустроенная береговая линия с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой. Установят новые светильники и камеры видеонаблюдения, чтобы жителям было безопасно даже в темное время суток. Сейчас на объекте работает около 50 человек, планируется увеличить их количество. Подрядчик обещает завершить работы уже в середине июля", - приводит пресс-служба правительства слова Воробьева. Он отметил важность, чтобы все работы были сделаны вовремя и качественно. В материале отмечается, что концепция благоустройства делит территорию на три основные функциональные зоны: прогулочную, пляжную и спортивную. Кроме того, в Черноголовке в этом году также завершат работы по благоустройству центральной части города. Приведут в порядок территорию между Домом ученых, автостанцией и ТЦ "Черноголовский". Здесь обустроят комфортные зоны отдыха с лавочками, установят новую современную детскую площадку. На площади перед Домом ученых уложат новую плитку, будет много зеленых насаждений, появятся новые клумбы.
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черноголовка, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Черноголовка, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом

Благоустройство зоны отдыха "Южное озеро" завершится в Черноголовке летом

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения зоны отдыха "Южное озеро" в Черноголовке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения зоны отдыха Южное озеро в Черноголовке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения зоны отдыха "Южное озеро" в Черноголовке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В середине июля планируется заверить работы по благоустройству зоны отдыха "Южное озеро" в подмосковной Черноголовке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" здесь началось масштабное благоустройство, рассчитанное на два года. Будет создана зона комфорта с максимальным сохранением природного облика территории.
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"Здесь предусмотрен внушительный объем работ - будут детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговая трасса, благоустроенная береговая линия с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой. Установят новые светильники и камеры видеонаблюдения, чтобы жителям было безопасно даже в темное время суток. Сейчас на объекте работает около 50 человек, планируется увеличить их количество. Подрядчик обещает завершить работы уже в середине июля", - приводит пресс-служба правительства слова Воробьева.
Он отметил важность, чтобы все работы были сделаны вовремя и качественно.
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В материале отмечается, что концепция благоустройства делит территорию на три основные функциональные зоны: прогулочную, пляжную и спортивную.
Кроме того, в Черноголовке в этом году также завершат работы по благоустройству центральной части города. Приведут в порядок территорию между Домом ученых, автостанцией и ТЦ "Черноголовский". Здесь обустроят комфортные зоны отдыха с лавочками, установят новую современную детскую площадку. На площади перед Домом ученых уложат новую плитку, будет много зеленых насаждений, появятся новые клумбы.
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Новости ПодмосковьяЧерноголовкаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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