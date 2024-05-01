https://ria.ru/20240501/operatsii-1943364877.html

США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля

США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля - РИА Новости, 01.05.2024

США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля

США разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года, следует из лицензии американского минфина. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:32

2024-05-01T20:32

2024-05-01T20:32

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года, следует из лицензии американского минфина. "Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании Победа, разрешены до 30 июля 2024 года", - указано в документе. Кроме того, до 30 июля разрешены платежи в адрес авиакомпании.

https://ria.ru/20231228/boeing-1918861076.html

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