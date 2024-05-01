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США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля - РИА Новости, 01.05.2024
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20:32 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/operatsii-1943364877.html
США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля
США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля - РИА Новости, 01.05.2024
США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля
США разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года, следует из лицензии американского минфина. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:32
2024-05-01T20:32
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года, следует из лицензии американского минфина. "Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании Победа, разрешены до 30 июля 2024 года", - указано в документе. Кроме того, до 30 июля разрешены платежи в адрес авиакомпании.
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США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля

США разрешили операции для поставок товаров "Победы" до 30 июля 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года, следует из лицензии американского минфина.
"Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании Победа, разрешены до 30 июля 2024 года", - указано в документе.
Кроме того, до 30 июля разрешены платежи в адрес авиакомпании.
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