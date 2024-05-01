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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 01.05.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:11
2024-05-01T23:11
2024-05-01T23:14
липецкая область
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время", - написал он в телеграм-канале.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности