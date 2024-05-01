https://ria.ru/20240501/opasnost-1943372615.html
Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024
Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Роман Старовойт второй раз за день предупредил об опасности атаки беспилотников в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:58
2024-05-01T21:58
2024-05-01T22:04
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 мая — РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт второй раз за день предупредил об опасности атаки беспилотников в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Происшествия
Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА