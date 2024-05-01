https://ria.ru/20240501/opasnost-1943372615.html

Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024

Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Роман Старовойт второй раз за день предупредил об опасности атаки беспилотников в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:58

2024-05-01T21:58

2024-05-01T22:04

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 1 мая — РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт второй раз за день предупредил об опасности атаки беспилотников в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

курская область

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курская область, роман старовойт, происшествия