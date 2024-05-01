Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 01.05.2024 (обновлено: 15:55 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе
Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 01.05.2024
Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе
Люди выпрыгивали из окон горящего Дома профсоюзов в Одессе, чтобы спастись, но нацисты добивали их уже на земле, рассказала РИА Новости одесситка, которая была... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:53
2024-05-01T15:55
в мире
одесса
украина
харьков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466049_0:25:2077:1194_1920x0_80_0_0_c40f84ceae628f317fa026483cdf22f6.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Люди выпрыгивали из окон горящего Дома профсоюзов в Одессе, чтобы спастись, но нацисты добивали их уже на земле, рассказала РИА Новости одесситка, которая была свидетельницей массового убийства мирных жителей в этом украинском городе в мае 2014 года. "Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, и их добивали внизу. Беременных женщин, на последних сроках, тоже добивали", - сказала женщина, просившая называть ее по имени Наталья. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Наталья уверена в том, что это была спланированная акция устрашения. По ее мнению, тем, кто это устроил, не нравилось, что на Куликовом поле образовалось такое народное движение, которое уже приобретало авторитет и силу, и к нему примыкало все больше людей. Женщина рассказала, что на Куликовом поле собирались толпы людей, которые хотели добиться федерализации в составе Украины и сохранить русский язык, чтобы его не запрещали. "Мы просили только об этом, больше ничего не требовали", - добавила она. Наталья в течение долгого времени приходила на Куликово поле, а в тот роковой день ушла оттуда примерно за час до начала трагедии. Она считает, что Бог спас ее от гибели. "Когда я пришла домой, мне позвонил коллега и сказал: "Посмотри, что там творится". Все это сразу стали показывать в интернете, и я видела это в прямом эфире", - вспоминает она. По ее словам, нацисты сгребали всех, кто попадал им под руку, в том числе и случайно оказавшихся рядом людей. "Например, там были женщины с колясками, мамы и бабушки, которые просто прогуливались рядом и не имели никакого отношения к происходящему", - добавила она. Наталья рассказала, что слухи о возможных беспорядках появились еще накануне. Тогда она встретила юношу, который стоял за одним из столиков в военной форме старого образца. Собравшиеся вокруг женщины просили его уйти, чтобы обезопасить себя, но парень отвечал, что у него дед был фронтовиком, и он не может предать его. По мнению Натальи, украинские власти не будут проводить расследование. "Прежде всего, этого не хотят делать хозяева так называемых украинских властей. Хозяевам не велят им заниматься этим", - сказала она. Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html
https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html
https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html
https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html
одесса
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466049_44:0:2077:1525_1920x0_80_0_0_7c05521056c0cc3cd5588883e1f5d2ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, харьков
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Специальная военная операция на Украине
Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе

Свидетель: люди выпрыгивали из окон горящего Дома профсоюзов, их добивали внизу

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкЛюди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе
Люди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
Люди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Люди выпрыгивали из окон горящего Дома профсоюзов в Одессе, чтобы спастись, но нацисты добивали их уже на земле, рассказала РИА Новости одесситка, которая была свидетельницей массового убийства мирных жителей в этом украинском городе в мае 2014 года.
"Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, и их добивали внизу. Беременных женщин, на последних сроках, тоже добивали", - сказала женщина, просившая называть ее по имени Наталья.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Путин прав". В США сделали неожиданное заявление об Одессе
26 декабря 2023, 20:58
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Наталья уверена в том, что это была спланированная акция устрашения. По ее мнению, тем, кто это устроил, не нравилось, что на Куликовом поле образовалось такое народное движение, которое уже приобретало авторитет и силу, и к нему примыкало все больше людей.
Женщина рассказала, что на Куликовом поле собирались толпы людей, которые хотели добиться федерализации в составе Украины и сохранить русский язык, чтобы его не запрещали. "Мы просили только об этом, больше ничего не требовали", - добавила она.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров
4 апреля, 11:41
Наталья в течение долгого времени приходила на Куликово поле, а в тот роковой день ушла оттуда примерно за час до начала трагедии. Она считает, что Бог спас ее от гибели. "Когда я пришла домой, мне позвонил коллега и сказал: "Посмотри, что там творится". Все это сразу стали показывать в интернете, и я видела это в прямом эфире", - вспоминает она.
По ее словам, нацисты сгребали всех, кто попадал им под руку, в том числе и случайно оказавшихся рядом людей. "Например, там были женщины с колясками, мамы и бабушки, которые просто прогуливались рядом и не имели никакого отношения к происходящему", - добавила она.
Наталья рассказала, что слухи о возможных беспорядках появились еще накануне. Тогда она встретила юношу, который стоял за одним из столиков в военной форме старого образца. Собравшиеся вокруг женщины просили его уйти, чтобы обезопасить себя, но парень отвечал, что у него дед был фронтовиком, и он не может предать его.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Прозоров назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной операцией
Вчера, 10:28
По мнению Натальи, украинские власти не будут проводить расследование. "Прежде всего, этого не хотят делать хозяева так называемых украинских властей. Хозяевам не велят им заниматься этим", - сказала она.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
Стихийный мемориал погибшим в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Трагедия в Одессе раскрывает истинное лицо Киева, заявил правозащитник
Вчера, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала