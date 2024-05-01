https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе

Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 01.05.2024

Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе

Люди выпрыгивали из окон горящего Дома профсоюзов в Одессе, чтобы спастись, но нацисты добивали их уже на земле, рассказала РИА Новости одесситка, которая была... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:53

2024-05-01T15:53

2024-05-01T15:55

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Люди выпрыгивали из окон горящего Дома профсоюзов в Одессе, чтобы спастись, но нацисты добивали их уже на земле, рассказала РИА Новости одесситка, которая была свидетельницей массового убийства мирных жителей в этом украинском городе в мае 2014 года. "Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, и их добивали внизу. Беременных женщин, на последних сроках, тоже добивали", - сказала женщина, просившая называть ее по имени Наталья. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Наталья уверена в том, что это была спланированная акция устрашения. По ее мнению, тем, кто это устроил, не нравилось, что на Куликовом поле образовалось такое народное движение, которое уже приобретало авторитет и силу, и к нему примыкало все больше людей. Женщина рассказала, что на Куликовом поле собирались толпы людей, которые хотели добиться федерализации в составе Украины и сохранить русский язык, чтобы его не запрещали. "Мы просили только об этом, больше ничего не требовали", - добавила она. Наталья в течение долгого времени приходила на Куликово поле, а в тот роковой день ушла оттуда примерно за час до начала трагедии. Она считает, что Бог спас ее от гибели. "Когда я пришла домой, мне позвонил коллега и сказал: "Посмотри, что там творится". Все это сразу стали показывать в интернете, и я видела это в прямом эфире", - вспоминает она. По ее словам, нацисты сгребали всех, кто попадал им под руку, в том числе и случайно оказавшихся рядом людей. "Например, там были женщины с колясками, мамы и бабушки, которые просто прогуливались рядом и не имели никакого отношения к происходящему", - добавила она. Наталья рассказала, что слухи о возможных беспорядках появились еще накануне. Тогда она встретила юношу, который стоял за одним из столиков в военной форме старого образца. Собравшиеся вокруг женщины просили его уйти, чтобы обезопасить себя, но парень отвечал, что у него дед был фронтовиком, и он не может предать его. По мнению Натальи, украинские власти не будут проводить расследование. "Прежде всего, этого не хотят делать хозяева так называемых украинских властей. Хозяевам не велят им заниматься этим", - сказала она. Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.

https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html

https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html

https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, харьков