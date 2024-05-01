https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html

Прозоров назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной операцией

Прозоров назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной операцией - РИА Новости, 01.05.2024

Прозоров назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной операцией

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была четко спланированной операцией, а не трагическим стечением обстоятельств, заявил РИА Новости бывший подполковник Службы... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:28

2024-05-01T10:28

2024-05-01T14:49

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александр турчинов

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была четко спланированной операцией, а не трагическим стечением обстоятельств, заявил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. "На Украине сейчас официальная версия, что это было трагическое стечение обстоятельств, которое повлекло за собой гибель 48 человек, из них 42 непосредственно в Доме профсоюзов <…> Нет, это никакое не такое стечение обстоятельств. Это целенаправленная операция", — сказал он. По его словам, доказательством этого служит документ, датированный концом апреля 2014 года, который попал ему в руки, когда Прозоров служил в Антитеррористическом центре СБУ в Киеве. Это предложения по подавлению протестов противников Майдана на юге и востоке Украины, которые председатель СБУ Валентин Наливайченко направил тогда исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову. "Объявить, например, эту борьбу с Россией крестовым походом Запада против царства Сатаны. Прямо вот так написано. Привлечь на свою сторону церкви, с помощью которых провести прям вот такие меры. Плюс там, например, говорилось, что никаких переговоров с лидерами сепаратистов не вести. Вообще, абсолютно никаких переговоров не проводить и обосновать проведение военных операций на востоке Украины и в Крыму, четко осознавая, что будут жертвы среди мирного населения, в том числе среди детей", — рассказал Прозоров. Он подчеркнул, что уже в конце апреля 2014 года Служба безопасности Украины предлагает проводить масштабные военные операции с привлечением армии. "При этом четко прописано, что да, надо осознавать, что будут жертвы среди мирного населения и даже среди детей. Прямо черным по белому", — отметил собеседник агентства. По его мнению, то, что потом произошло в Славянске (ДНР) и Одессе, стало своего рода следствием таких документов. Трагедия же в Одессе оказалась водоразделом. "Я знаю массу людей, которые именно после одесских событий плюнули на все и пошли в ополчение. Но, с другой стороны, знаю также, что события в Одессе очень сильный удар нанесли по пророссийски настроенному населению на Востоке и Юге. Реально народ запугали. Если они в Одессе сожгли живьем людей, то что они сделают в каком-нибудь райцентре?" — добавил Прозоров. После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939738349.html

https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html

https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

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Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, россия, василий прозоров, валентин наливайченко, александр турчинов, служба безопасности украины