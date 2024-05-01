https://ria.ru/20240501/obvineniya-1943372240.html

СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов

СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов - РИА Новости, 01.05.2024

СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов

ВВС США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре, сообщила газета Washington Post со ссылкой на военного... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:56

2024-05-01T21:56

2024-05-01T21:56

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВВС США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре, сообщила газета Washington Post со ссылкой на военного чиновника. Ранее Тейшейра признал вину по делу об утечке секретных документов и согласился на тюремный срок в 16 лет. "Джека Тейшейру… ждут обвинения по системе военной юстиции в препятствовании правосудию и неподчинении законному приказу", - пишет издание. По словам источника издания, слушания по делу запланированы на 14 мая. Новые разбирательства вызваны тем, что Тейшейра находился на действительной военной службе, когда организовал утечку секретных материалов в сеть. По новому обвинению его может ждать еще один год тюремного заключения. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов в апреле 2023 года. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

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в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона