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СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов - РИА Новости, 01.05.2024
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21:56 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/obvineniya-1943372240.html
СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов
СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов - РИА Новости, 01.05.2024
СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов
ВВС США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре, сообщила газета Washington Post со ссылкой на военного... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:56
2024-05-01T21:56
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВВС США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре, сообщила газета Washington Post со ссылкой на военного чиновника. Ранее Тейшейра признал вину по делу об утечке секретных документов и согласился на тюремный срок в 16 лет. "Джека Тейшейру… ждут обвинения по системе военной юстиции в препятствовании правосудию и неподчинении законному приказу", - пишет издание. По словам источника издания, слушания по делу запланированы на 14 мая. Новые разбирательства вызваны тем, что Тейшейра находился на действительной военной службе, когда организовал утечку секретных материалов в сеть. По новому обвинению его может ждать еще один год тюремного заключения. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов в апреле 2023 года. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html
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в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Украина, Россия, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
СМИ: США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов

WP: ВВС США предъявят обвинения фигуранту дела об утечке документов Тейшейре

© Фото : US Air National Guard Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра
Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : US Air National Guard
Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВВС США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре, сообщила газета Washington Post со ссылкой на военного чиновника.
Ранее Тейшейра признал вину по делу об утечке секретных документов и согласился на тюремный срок в 16 лет.
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"Джека Тейшейру… ждут обвинения по системе военной юстиции в препятствовании правосудию и неподчинении законному приказу", - пишет издание.
По словам источника издания, слушания по делу запланированы на 14 мая. Новые разбирательства вызваны тем, что Тейшейра находился на действительной военной службе, когда организовал утечку секретных материалов в сеть. По новому обвинению его может ждать еще один год тюремного заключения.
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов в апреле 2023 года. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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В миреСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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