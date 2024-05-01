https://ria.ru/20240501/obstrel-1943369745.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в среду вечером за 20 минут выпустили семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:32

2024-05-01T21:32

2024-05-01T21:32

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска в среду вечером за 20 минут выпустили семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Ранее украинские войска атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия