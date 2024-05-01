https://ria.ru/20240501/nebenzya-1943379177.html

Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем

Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем - РИА Новости, 01.05.2024

Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем

Принятие Палестины в состав ООН уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, заявил на заседании Генассамблеи постпред РФ при... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:30

2024-05-01T23:30

2024-05-01T23:31

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ООН, 1 мая – РИА Новости. Принятие Палестины в состав ООН уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, заявил на заседании Генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, у палестино-израильского конфликта нет и не может быть военного решения. "Насилие порождает насилие", - сказал Небензя. Как указал постпред, для палестино-израильского урегулирования должны прекратиться военные действия, а также сформироваться определенные условия. "По нашему глубокому убеждению, полноправное членство Палестины в ООН – это одно из них. Это уровняло бы стартовые переговорные позиции сторон, одна из которых такое членство получила уже в1949 году", - подчеркнул Небензя. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240501/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240421/izrail-1941366998.html

https://ria.ru/20240421/rafakh-1941321522.html

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