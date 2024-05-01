https://ria.ru/20240501/nebenzya-1943379177.html
Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем
Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем - РИА Новости, 01.05.2024
Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем
Принятие Палестины в состав ООН уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, заявил на заседании Генассамблеи постпред РФ при... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:30
2024-05-01T23:30
2024-05-01T23:31
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Принятие Палестины в состав ООН уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, заявил на заседании Генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, у палестино-израильского конфликта нет и не может быть военного решения. "Насилие порождает насилие", - сказал Небензя. Как указал постпред, для палестино-израильского урегулирования должны прекратиться военные действия, а также сформироваться определенные условия. "По нашему глубокому убеждению, полноправное членство Палестины в ООН – это одно из них. Это уровняло бы стартовые переговорные позиции сторон, одна из которых такое членство получила уже в1949 году", - подчеркнул Небензя. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240501/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
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https://ria.ru/20240421/rafakh-1941321522.html
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в мире, израиль, палестина, россия, василий небензя, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем
Небензя: членство Палестины в ООН уравняет переговорные позиции с Израилем
ООН, 1 мая – РИА Новости. Принятие Палестины в состав ООН уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, заявил на заседании Генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, у палестино-израильского конфликта нет и не может быть военного решения.
"Насилие порождает насилие", - сказал Небензя.
Как указал постпред, для палестино-израильского урегулирования должны прекратиться военные действия, а также сформироваться определенные условия.
"По нашему глубокому убеждению, полноправное членство Палестины в ООН – это одно из них. Это уровняло бы стартовые переговорные позиции сторон, одна из которых такое членство получила уже в1949 году", - подчеркнул Небензя.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.