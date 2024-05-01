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В Иркутской области завели дело после нападения бродячей собаки на ребенка
В Иркутской области завели дело после нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 01.05.2024
В Иркутской области завели дело после нападения бродячей собаки на ребенка
В Тайшете, где 7-летнего ребенка укусила бродячая собака, заведено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:15
2024-05-01T19:15
2024-05-01T19:15
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ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. В Тайшете, где 7-летнего ребенка укусила бродячая собака, заведено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга сетевых медиа правоохранителями Иркутской области была выявлена информация о нападении бродячей собаки на ребенка. "1 мая 2024 года в городе Тайшете на улице Маяковского собака укусила 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Родители отвезли ребенка в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что во время расследования дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Тайшета и сотрудников организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
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происшествия, тайшет, россия, иркутская область
Происшествия, Тайшет, Россия, Иркутская область
В Иркутской области завели дело после нападения бродячей собаки на ребенка
СК завел дело после нападения бродячей собаки на 7-летнего ребенка в Тайшете
ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости.
В Тайшете, где 7-летнего ребенка укусила бродячая собака, заведено уголовное дело
по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга сетевых медиа правоохранителями Иркутской области была выявлена информация о нападении бродячей собаки на ребенка.
"1 мая 2024 года в городе Тайшете на улице Маяковского собака укусила 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Родители отвезли ребенка в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Отмечается, что во время расследования дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Тайшета и сотрудников организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.