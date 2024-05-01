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"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/kiev-1943330323.html
"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару
"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 01.05.2024
"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару
Украинцам необходимо подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:22
2024-05-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинцам необходимо подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Российские войска продолжают наступать, у (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и нового генштаба ничего не получается. Все хуже, хуже и хуже &lt;…&gt;. Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнется массовая паника. Поэтому готовьтесь", — предупредил он.Как отметил Соскин, погранвойска Украины вместо защиты границы на Востоке занимаются тем, что ловят на Западе беззащитных людей, желающих покинуть страну. Владимир Зеленский, по его словам, называет это европейской "свободой и демократией".Аналитик предположил, что стремительное продвижение России на фронте будет сопровождаться сильными ударами по украискной инфраструктуре."Это будет колоссальный удар", — заключил он.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару

Соскин: украинцам нужно готовиться к тому, что Россия прорвет фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинцам необходимо подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
"Российские войска продолжают наступать, у (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и нового генштаба ничего не получается. Все хуже, хуже и хуже <…>. Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнется массовая паника. Поэтому готовьтесь", — предупредил он.
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Как отметил Соскин, погранвойска Украины вместо защиты границы на Востоке занимаются тем, что ловят на Западе беззащитных людей, желающих покинуть страну. Владимир Зеленский, по его словам, называет это европейской "свободой и демократией".
Аналитик предположил, что стремительное продвижение России на фронте будет сопровождаться сильными ударами по украискной инфраструктуре.
«
"Это будет колоссальный удар", — заключил он.
Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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