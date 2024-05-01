https://ria.ru/20240501/kiev-1943330323.html

"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару

"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 01.05.2024

"Все еще хуже": в Киеве призвали готовиться к колоссальному удару

Украинцам необходимо подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:22

2024-05-01T16:22

2024-05-01T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинцам необходимо подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Российские войска продолжают наступать, у (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и нового генштаба ничего не получается. Все хуже, хуже и хуже <…>. Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнется массовая паника. Поэтому готовьтесь", — предупредил он.Как отметил Соскин, погранвойска Украины вместо защиты границы на Востоке занимаются тем, что ловят на Западе беззащитных людей, желающих покинуть страну. Владимир Зеленский, по его словам, называет это европейской "свободой и демократией".Аналитик предположил, что стремительное продвижение России на фронте будет сопровождаться сильными ударами по украискной инфраструктуре."Это будет колоссальный удар", — заключил он.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html

https://ria.ru/20240501/rossiya-1943319420.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу