https://ria.ru/20240501/karera-1943313366.html

На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи

На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи - РИА Новости, 01.05.2024

На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи

Карьерный центр "Больше, чем карьера" для молодёжи торжественно открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в среду, сообщили в пресс-службе Федерального РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:44

2024-05-01T14:44

2024-05-01T15:06

выставка-форум "россия"

общество

россия

москва

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Карьерный центр "Больше, чем карьера" для молодёжи торжественно открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в среду, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). "В рамках работы карьерного центра "Больше, чем карьера" молодёжь получает помощь в выборе профессионального пути и развития карьеры, доступ к актуальной информации о вакансиях, которых более 80 тысяч, и требованиях работодателей в различных отраслях, принимает участие в профориентационных мероприятиях, лекциях, семинарах, мастер-классах и тренингах по повышению профессиональных и личных навыков", – приводит пресс-служба слова главы Росмолодежи Ксении Разуваевой. Она добавила, что центр охватывает все направления деятельности: и крупнейшие системообразующие, градообразующие производственные площадки, и компании из топливо-энергетического сектора, химического производства, предприятия космической отрасли, металлургические и транспортные компании, центры культуры и флагманы образования, научные и туристические учреждения. Отмечается, что центр создан для профессионального и личностного развития молодёжи. "Кроме того, на стендах всех 89 регионов России в павильоне № 75 появится информация о возможностях трудоустройства, прохождения практики или стажировки в данном субъекте. Крупные промышленные компании регионов смогут представить себя для потенциальных соискателей. Также в Доме молодёжи (55 павильон) располагается сердце карьерного центра, где представители АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", Российских студенческих отрядов, ООО "Суперджоб", HH.students, АО "Деловые Решения и Технологии", Российского производителя строительно-дорожной и специальной техники "UMG" и многих других смогут рассказать о карьерных возможностях в данных компаниях и в отрасли", - также отметили в агентстве. Более того, 1 мая стартует регистрация на экскурсионные маршруты "Больше, чем карьера" на выставке "Россия", которые запустят 12 мая. "Участники смогут познакомиться с выбранной специальностью более детально. В маршруты войдут 75 павильон "Регионы России" и 55 павильон "Дом молодёжи", а также павильон Минтруда. Ожидается проведение 8 маршрутов в день. Маршрут будет ротироваться каждые две недели", - уточнили в Росмолодежи. Также в цифровую платформу карьерного центра "Больше, чем карьера" будет интегрирован сервис "Работа России" от министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, где представлено почти 2 миллиона вакансий от более чем 1 миллиона работодателей. В Федеральном агентстве по делам молодежи рассказали, что центр будет функционировать вплоть до 8 июля. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240227/moskva-1929802218.html

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907397509.html

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907923370.html

россия

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общество, россия, москва, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)