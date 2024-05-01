https://ria.ru/20240501/karera-1943313366.html
На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи
На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи - РИА Новости, 01.05.2024
На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи
Карьерный центр "Больше, чем карьера" для молодёжи торжественно открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в среду, сообщили в пресс-службе Федерального РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:44
2024-05-01T14:44
2024-05-01T15:06
выставка-форум "россия"
общество
россия
москва
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Карьерный центр "Больше, чем карьера" для молодёжи торжественно открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в среду, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). "В рамках работы карьерного центра "Больше, чем карьера" молодёжь получает помощь в выборе профессионального пути и развития карьеры, доступ к актуальной информации о вакансиях, которых более 80 тысяч, и требованиях работодателей в различных отраслях, принимает участие в профориентационных мероприятиях, лекциях, семинарах, мастер-классах и тренингах по повышению профессиональных и личных навыков", – приводит пресс-служба слова главы Росмолодежи Ксении Разуваевой. Она добавила, что центр охватывает все направления деятельности: и крупнейшие системообразующие, градообразующие производственные площадки, и компании из топливо-энергетического сектора, химического производства, предприятия космической отрасли, металлургические и транспортные компании, центры культуры и флагманы образования, научные и туристические учреждения. Отмечается, что центр создан для профессионального и личностного развития молодёжи. "Кроме того, на стендах всех 89 регионов России в павильоне № 75 появится информация о возможностях трудоустройства, прохождения практики или стажировки в данном субъекте. Крупные промышленные компании регионов смогут представить себя для потенциальных соискателей. Также в Доме молодёжи (55 павильон) располагается сердце карьерного центра, где представители АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", Российских студенческих отрядов, ООО "Суперджоб", HH.students, АО "Деловые Решения и Технологии", Российского производителя строительно-дорожной и специальной техники "UMG" и многих других смогут рассказать о карьерных возможностях в данных компаниях и в отрасли", - также отметили в агентстве. Более того, 1 мая стартует регистрация на экскурсионные маршруты "Больше, чем карьера" на выставке "Россия", которые запустят 12 мая. "Участники смогут познакомиться с выбранной специальностью более детально. В маршруты войдут 75 павильон "Регионы России" и 55 павильон "Дом молодёжи", а также павильон Минтруда. Ожидается проведение 8 маршрутов в день. Маршрут будет ротироваться каждые две недели", - уточнили в Росмолодежи. Также в цифровую платформу карьерного центра "Больше, чем карьера" будет интегрирован сервис "Работа России" от министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, где представлено почти 2 миллиона вакансий от более чем 1 миллиона работодателей. В Федеральном агентстве по делам молодежи рассказали, что центр будет функционировать вплоть до 8 июля. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20240227/moskva-1929802218.html
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907397509.html
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общество, россия, москва, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Москва, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи
На выставке "Россия" открылся карьерный центр для молодежи "Больше, чем карьера"
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Карьерный центр "Больше, чем карьера" для молодёжи торжественно открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в среду, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
"В рамках работы карьерного центра "Больше, чем карьера" молодёжь получает помощь в выборе профессионального пути и развития карьеры, доступ к актуальной информации о вакансиях, которых более 80 тысяч, и требованиях работодателей в различных отраслях, принимает участие в профориентационных мероприятиях, лекциях, семинарах, мастер-классах и тренингах по повышению профессиональных и личных навыков", – приводит пресс-служба слова главы Росмолодежи Ксении Разуваевой
.
Она добавила, что центр охватывает все направления деятельности: и крупнейшие системообразующие, градообразующие производственные площадки, и компании из топливо-энергетического сектора, химического производства, предприятия космической отрасли, металлургические и транспортные компании, центры культуры и флагманы образования, научные и туристические учреждения.
Отмечается, что центр создан для профессионального и личностного развития молодёжи.
"Кроме того, на стендах всех 89 регионов России
в павильоне № 75 появится информация о возможностях трудоустройства, прохождения практики или стажировки в данном субъекте. Крупные промышленные компании регионов смогут представить себя для потенциальных соискателей. Также в Доме молодёжи (55 павильон) располагается сердце карьерного центра, где представители АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", Российских студенческих отрядов, ООО "Суперджоб", HH.students, АО "Деловые Решения и Технологии", Российского производителя строительно-дорожной и специальной техники "UMG" и многих других смогут рассказать о карьерных возможностях в данных компаниях и в отрасли", - также отметили в агентстве.
Более того, 1 мая стартует регистрация на экскурсионные маршруты "Больше, чем карьера" на выставке "Россия", которые запустят 12 мая.
"Участники смогут познакомиться с выбранной специальностью более детально. В маршруты войдут 75 павильон "Регионы России" и 55 павильон "Дом молодёжи", а также павильон Минтруда. Ожидается проведение 8 маршрутов в день. Маршрут будет ротироваться каждые две недели", - уточнили в Росмолодежи.
Также в цифровую платформу карьерного центра "Больше, чем карьера" будет интегрирован сервис "Работа России" от министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, где представлено почти 2 миллиона вакансий от более чем 1 миллиона работодателей.
В Федеральном агентстве по делам молодежи рассказали, что центр будет функционировать вплоть до 8 июля.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве
с 4 ноября до 8 июля.