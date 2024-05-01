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Израиль открыл КПП "Эрез" для доставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 01.05.2024
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20:48 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/izrail-1943365996.html
Израиль открыл КПП "Эрез" для доставки гумпомощи в сектор Газа
Израиль открыл КПП "Эрез" для доставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 01.05.2024
Израиль открыл КПП "Эрез" для доставки гумпомощи в сектор Газа
Израиль в рамках расширения усилий по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа открыл единственный контрольно-пропускной пункт "Эрез" на севере анклава,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:48
2024-05-01T20:48
в мире
израиль
иордания
рафах (провинция)
хамас
армия обороны израиля (цахал)
баскетбольный клуб армия (тбилиси)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Израиль в рамках расширения усилий по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа открыл единственный контрольно-пропускной пункт "Эрез" на севере анклава, который был разрушен во время нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В рамках усилий по увеличению количества и маршрутов доставки гуманитарной помощи в сектор Газа впервые с начала войны ЦАХАЛ... открыл КПП "Эрез"... После тщательной проверки безопасности 30 грузовиков с гуманитарной помощью, включающей продукты питания и медикаменты для северной части сектора Газа, прибыли сегодня из Иордании и въехали в сектор Газа", - говорится в сообщении. По сообщению военных, пропуск гуманитарной помощи через КПП "Эрез" стал возможным после работ по его реконструкции. "С помощью инженерных средств был построен новый переход, который ранее использовался только как гражданский переход... была создана инфраструктура безопасности и построены дороги на территории Израиля и Газы, что позволит доставить значительные объемы помощи в северную часть сектора Газа", - подчеркнули в ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html
https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html
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израиль
иордания
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в мире, израиль, иордания, рафах (провинция), хамас, армия обороны израиля (цахал), баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Рафах (провинция), ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль открыл КПП "Эрез" для доставки гумпомощи в сектор Газа

ЦАХАЛ: Израиль открыл КПП "Эрез" для доставки гумпомощи в сектор Газа

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Израиль в рамках расширения усилий по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа открыл единственный контрольно-пропускной пункт "Эрез" на севере анклава, который был разрушен во время нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В рамках усилий по увеличению количества и маршрутов доставки гуманитарной помощи в сектор Газа впервые с начала войны ЦАХАЛ... открыл КПП "Эрез"... После тщательной проверки безопасности 30 грузовиков с гуманитарной помощью, включающей продукты питания и медикаменты для северной части сектора Газа, прибыли сегодня из Иордании и въехали в сектор Газа", - говорится в сообщении.
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По сообщению военных, пропуск гуманитарной помощи через КПП "Эрез" стал возможным после работ по его реконструкции.
"С помощью инженерных средств был построен новый переход, который ранее использовался только как гражданский переход... была создана инфраструктура безопасности и построены дороги на территории Израиля и Газы, что позволит доставить значительные объемы помощи в северную часть сектора Газа", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильИорданияРафах (провинция)ХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Баскетбольный клуб армия (Тбилиси)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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