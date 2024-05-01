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В США разбился истребитель F-16 - РИА Новости, 01.05.2024
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00:37 01.05.2024 (обновлено: 02:25 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/istrebitel-1943228791.html
В США разбился истребитель F-16
В США разбился истребитель F-16 - РИА Новости, 01.05.2024
В США разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:37
2024-05-01T02:25
в мире
f-16
нью-мексико
сша
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "F-16 Fighting Falcon... разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс", - говорится в заявлении. Как отмечается, инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Там же добавили, что единственный пилот самолета катапультировался, ему оказывают медпомощь.
https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html
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в мире, f-16, нью-мексико, сша
В мире, F-16, Нью-Мексико, США
В США разбился истребитель F-16

В Нью-Мексико разбился истребитель F-16, пилот катапультировался

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"F-16 Fighting Falcon... разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс", - говорится в заявлении.
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27 апреля, 01:58
Как отмечается, инцидент произошел во вторник утром по местному времени.
Там же добавили, что единственный пилот самолета катапультировался, ему оказывают медпомощь.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ
31 января, 03:56
 
В миреF-16Нью-МексикоСША
 
 
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