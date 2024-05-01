https://ria.ru/20240501/istrebitel-1943228791.html

В США разбился истребитель F-16

В США разбился истребитель F-16 - РИА Новости, 01.05.2024

В США разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:37

2024-05-01T00:37

2024-05-01T02:25

в мире

f-16

нью-мексико

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "F-16 Fighting Falcon... разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс", - говорится в заявлении. Как отмечается, инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Там же добавили, что единственный пилот самолета катапультировался, ему оказывают медпомощь.

https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html

https://ria.ru/20240131/f-16-1924484816.html

нью-мексико

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, f-16, нью-мексико, сша