https://ria.ru/20240501/istrebitel-1943228791.html
В США разбился истребитель F-16
В США разбился истребитель F-16 - РИА Новости, 01.05.2024
В США разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:37
2024-05-01T00:37
2024-05-01T02:25
в мире
f-16
нью-мексико
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пилот катапультировался, говорится в заявлении авиабазы, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "F-16 Fighting Falcon... разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс", - говорится в заявлении. Как отмечается, инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Там же добавили, что единственный пилот самолета катапультировался, ему оказывают медпомощь.
https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html
https://ria.ru/20240131/f-16-1924484816.html
нью-мексико
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, f-16, нью-мексико, сша
В мире, F-16, Нью-Мексико, США
В США разбился истребитель F-16
В Нью-Мексико разбился истребитель F-16, пилот катапультировался